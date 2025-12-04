Famílies i treballadores denuncien al Parlament les mancances de la residència Mont-Martí de Puig-reig

Famílies d'usuaris i membres del comitè d'empresa de la residència Mont-Martí de Puig-reig han traslladat aquest dijous al Parlament el seu "malestar profund" per la gestió del centre, que atén gent gran i joves amb trastorns de conducta greus. En una reunió amb diversos grups parlamentaris —organitzada pels Comuns i amb presència del PSC i Junts, mentre que ERC s'ha disculpat—, han denunciat que la situació actual vulnera "els drets dels usuaris, de les famílies i de les treballadores".
Tal com recull l'ACN, les famílies reclamen que es garanteixi una atenció digna i que es millorin les condicions de les treballadores, que segons assenyalen, repercuteixen directament en el benestar dels residents. "Patim molt de veure els nostres fills així. Demanem que es respectin els seus drets humans i que es redueixin les ràtios", ha afirmat Núria Romero, mare d'un dels residents, qui assevera que el centre "funciona amb 12 treballadores per atendre 60 persones".
Romero explica que la manca de personal provoca rotacions constants, torns doblats i una atenció "deficient". "Molts usuaris no surten al carrer ni fan activitats. Hi ha problemes amb l'alimentació i hi ha famílies que hem de portar menjar, i rentar la roba nosaltres perquè la gestió és un desastre", ha lamentat. La visió és compartida per la plantilla, ja que tal com ha detallat des del comitè d'empresa la delegada de la CGT del Berguedà, Tània Cabestany, les reivindicacions de les famílies "són també les de les treballadores".
Cabestany denuncia que el personal està contractat sota el conveni de geriatria, quan el perfil dels residents correspondria al conveni de discapacitat: "Les necessitats d'atenció són completament diferents. Això deixa fora molts drets que sí que contempla el conveni adequat". La delegada assegura que l'empresa "mai ha donat l'oportunitat de negociar" i alerta que les deficiències afecten tant l'equip com els usuaris. "Veiem de primera mà les mancances d'infraestructura, de qualitat i quantitat del menjar i de recursos", afirma, a la vegada que reflexiona que "si nosaltres estem bé, cuidem millor". "Necessitem condicions òptimes i ells una vida plena com qualsevol altra persona", ha dit.
Per tot plegat, les famílies i les treballadores han demanat als grups parlamentaris que intervinguin per revertir la situació i revisar la gestió de la residència, perquè consideren que la manca de personal i la precarietat laboral estan cronificant un model "que no garanteix una atenció digna". En aquest sentit, no descarten noves accions si no hi ha canvis en les pròximes setmanes.