Les treballadores de la residència Sant Bernabé neguen les acusacions de les famílies

El col·lectiu de treballadores de la residència Sant Bernabé de Berga ha volgut replicar les declaracions fetes per un grup de familiars de residents al centre denunciant les males condicions que, a parer seu, pateixen els seus parents. A grans trets, la plantilla nega rotundament les acusacions exposades i posen de manifest la professionalitat de tot el personal.
"La realitat del nostre dia a dia no té res a veure amb el que s'ha publicat", detallen les treballadores en un comunicat de premsa, compartint que "ens indigna profundament veure com circulen informacions que no són certes i que només generen alarma innecessària". A la vegada que creuen que aquestes paraules "afecten greument la imatge de totes les professionals que cuidem amb respecte i dedicació les persones residents".
L'escrit és contundent a l'hora de negar les mancances exposades pel grup de famílies que han alçat la veu aquest dijous, recalcant que "algunes de les afirmacions que s'han fet sobre les tasques de les gericultores són completament falses". En especial, emfatitzen en aquelles qüestions que assenyalaven una suposada mala praxi pel que fa a la cura directa dels avis i àvies, en aspectes com l'alimentació o la higiene.
"Volem deixar clar que a la residència no es passa gana: les persones residents mengen adequadament i, si alguna persona vol repetir, se li ofereix sense cap problema", asseguren, animant a preguntar directament als usuaris al respecte. També refermen que "les persones residents són ateses correctament, van netes i no presenten males olors" pel fet que "les professionals vetllem amb dedicació perquè rebin l'atenció que necessiten".
Una de les famílies s'ha retractat
Per culminar el text, les treballadores confirmen que una de les familiars que va participar en les declaracions als mitjans "ha vingut personalment a demanar perdó, reconeixent que la informació era exagerada i no representava el que realment pensen".
Amb tot, el col·lectiu recorda que la residència ha encadenat canvis en el model organitzatiu, i encara s'està adaptant al nou paradigma implantat fa cosa de dos mesos. "Les treballadores estem implicades i compromeses amb aquest procés de millora", clouen.