La gestió delegada de la Residència Sant Bernabé entrarà en vigor al juny

L'Ajuntament de Berga ha assignat la gestió delegada de la Residència Sant Bernabé a Vida Sénior, una empresa de Vilanova i la Geltrú i única concursant en la licitació del servei impulsada per part del consistori. La nova etapa de l'equipament municipal engegarà l'1 de juny, amb una direcció i administració que hauran d'aconseguir reduir l'actual dèficit del centre, d'uns 250.000 euros anuals, sense anar en detriment ni de l'atenció ni de les condicions laborals de la plantilla. Alguna de les millores que més agraden a l'equip de govern són el futur desplegament d'una cuina pròpia i la posada en marxa del transport adaptat.

"És una empresa amb molts anys d'experiència en el món de les residències de gent gran", ha posat en relleu la regidora de Salut i Drets socials, Andrea Corominas, qui ha reconegut que les expectatives són bones perquè "l'empresa s'ho ha agafat amb molta il·lusió". De fet, ha estat l'única que ha optat al concurs, malgrat que des de la corporació local asseguren que han rebut l'interès de diferents companyies que, finalment, no han fet el pas d'optar a la licitació. Tal com s'establia en el plec de bases, l'empresa oferirà els seus serveis durant un període de quatre anys, amb opció de pròrrogues biennals fins a un total de 10 anys de contracte.

Les principals millores que l'Ajuntament destaca en la proposta de l'empresa vilanovina és, d'una banda, l'objectiu d'impulsar el servei de cuina pròpia al centre. Si bé d'entrada els àpats es continuaran cobrint a través d'un càtering extern, Corominas ha compartit que "a mitjà termini" es vol implementar aquest recurs per tal de lligar l'alimentació a la proposta de salut i atenció que implementa l'empresa. D'altra banda, i amb més immediatesa, la nova gestora sumarà el servei de transport adaptat, que per a la regidora podrà contribuir a "estimular l'activitat al centre de dia", una de les tasques pendents a l'equipament.

Altres accions dins de la metodologia que ha posat en relleu Corominas és el treball per tal "d'anar ajustant la medicació" que reben els residents, a través de la implementació d’altres teràpies i activitats com el ioga o el mindfulness. Una altra mesura de garantia, ha compartit la regidora, és la relació amb el Departament de Salut, dins la visió de l'atenció integrada social i sanitària, sent el CAP Berguedà un agent principal en aquest vincle amb els serveis sanitaris. Així mateix, ha celebrat els esforços de l'empresa per fer realitat una comunicació fluida i immediata amb els familiars dels usuaris.

Pel que fa a la logística del centre, un altre canvi organitzatiu té a veure amb la neteja, que ja no serà a càrrec de BRG Serveis, tal com s'havia estipulat als plecs. En aquest sentit, l'equip de govern ha reiterat que la continuïtat de la plantilla de la residència està garantida, pel fet que els treballadors seran subrogats per part de l'empresa i mantindran les condicions laborals previstes al conveni Gercat.

Més de dos anys de gestió municipal per "endreçar" la residència

Malgrat que la gestió passi ara a mans de Vida Sénior, la Residència Sant Bernabé continua mantenint la titularitat pública, sent l'Ajuntament de Berga el darrer responsable de l'equipament. És per aquest motiu que Corominas ha manifestat que "no em desvinculo de la residència", afirmant que "continuaré estant pendent que tot funcioni a través de l'interlocutor amb l'empresa, que és qui s'ocuparà de la gestió del centre, però l'Ajuntament continua sent-hi estructuralment". Així, el consistori assenyala que fiscalitzaran la bona praxi dins la residència a través d'auditories, amb el compliment dels objectius establerts al plec de bases, i amb l'execució d'enquestes de satisfacció amb els treballadors i les famílies dels residents.

Sigui com sigui, la titular de Salut i Drets socials ha declarat que "aquest temps de gestió directa ha estat molt importants, perquè ens ha permès endreçar molt bé els costos de la residència". "Ha estat un període molt dur, però ara entreguem una residència amb molta transparència i amb les coses molt clares", ha puntualitzat la regidora. Al voltant de l'aspecte econòmic, Corominas ha incidit que la voluntat de la corporació és corregir la situació econòmica de la residència, pel fet que "tenim un dèficit insuportable per un pressupost com és el de l'Ajuntament de Berga, d'uns 250.000 euros l'any", recalcant que "això és totalment inviable".

D'aquesta manera, la gestió de la residència haurà penjat del consistori al llarg de dos anys i tres mesos, entre el març de 2023 i fins al juny de 2025. L'aleshores equip de govern es va veure forçat a aquesta decisió, després que la dissolució de l'òrgan de govern conjunt de l'hospital i la residència passés a la història amb la gestió directa del centre hospitalari per part de Salut a partir de l'agost de 2020. Abans de la gestió delegada, l'equip de govern va apostar per cedir el lideratge al Departament de Drets Socials, si bé aquesta possibilitat no va prosperar. El darrer mes d'abril, la Residència Sant Bernabé va celebrar el 25è aniversari d'ençà de la seva obertura.