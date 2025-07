El Berguedà és la segona comarca catalana on augmenten més els naixements

Al llarg del 2024, van néixer 261 berguedans i berguedanes. Aquesta és la xifra recollida per l'estadística provisional publicada per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), on s'evidencia que el Berguedà és la segona comarca catalana on han crescut més el nombre de naixements el darrer any.

En concret, l'any passat van néixer un 16,5% més de criatures al Berguedà, tenint en compte els 224 nadons arribats al món el 2023. L'única comarca que supera aquesta dada és l'Urgell, on ha incrementat un 23,9% l'últim any. D'altra banda, el nombre de naixements s'ha reduït en 25 comarques, fet que justifica que, en el conjunt del país, el nombre de nous nadons hagi anat a la baixa un 0,8%, situant-se en 53.793 nens i nenes.

Entrant a observar el detall de l'estadística al Berguedà, els 261 nadons corresponen a 131 nens i 130 nenes, dels quals 136 són residents a Berga. Altres municipis amb xifres més destacades són Gironella (40), Puig-reig (24) i Olvan (10).

Ara bé, cal tenir present que la taxa bruta de natalitat del Berguedà se situa per sota de la mitjana catalana (6,67), amb una dada de 6,36 naixements per cada 1.000 habitants. La més alta és a l'Urgell, amb 8,62.

Per vegueries, a les Comarques Centrals han nascut 2.967 criatures durant el 2024, un 3,1% més que el 2023. De fet, és l'àmbit territorial on més han crescut el nombre de naixements, seguit de Ponent (2,6%) i les Terres de l'Ebre (2,1%).

Una altra distinció que fa l'estadística són la nacionalitat de la mare. En aquest cas, a Catalunya van néixer 19.070 criatures de mare estrangera, un 35,5% del total, entre les quals la major freqüència és de progenitores marroquines. Al Berguedà, en van ser 87 nadons (33,3%), sent la nacionalitat marroquina novament la més habitual (44 nens i nenes).

També es fixa en les mares l'apartat sobre l'edat. La més comuna entre els nadons nascuts l'any passat a Catalunya va ser entre els 30 i els 34 anys, sumant 18.058 nadons. La següent és la forquilla dels 35 als 39 (15.149) i després la de 25 a 29 (10.015). Aquesta classificació també es compleix al Berguedà, on les dones entre 30 i 34 anys van tenir 105 criatures, seguides de les 64 de mares entre 35 i 39 anys, i 47 més de 25 a 29 anys.

En canvi, si es mira l'edat del pare, s'envelleixen les franges, sent la de 35 a 39 anys la més habitual (77 nadons), seguits dels que en tenen entre 30 i 34 (66) i els que van entre 40 i 44 anys (46). Al conjunt de Catalunya, es repeteixen les freqüències per grups d'edat.