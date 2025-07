Més visites, menys espera i nous serveis: així ha canviat l'atenció en ginecologia a Berga

El Pla de millora del servei de ginecologia i obstetrícia al Berguedà, impulsat per la Regió Sanitària Catalunya Central (RSCC), ha permès estabilitzar el desgavell assistencial que el mateix ens reconeixia haver trobat a principis d'any. Després de tres mesos en funcionament, la metodologia implementada mitjançant la col·laboració estreta dels professionals de l'Hospital de Berga i els de l'Althaia Manresa ja mostra els primers fruits. Els principals canvis són l'increment de visites i la reducció de les llistes d'esperes, a més del desplegament de nous serveis directament des del centre comarcal.

"Estem veient resultats positius i creiem que demostren que el pla de millora era molt necessari", ha posat de manifest el gerent de la RSCC, Toni Sánchez, que ha compartit les primeres conclusions del treball executat durant tres mesos en una compareixença des de la sala d'actes del Consell Comarcal del Berguedà. Tal com ha detallat, el Pla de millora va sorgir amb la voluntat de "pal·liar la llista d'espera que havíem detectat que acumulava el Servei de ginecologia i obstetrícia l'Hospital de Berga" i, per aquest motiu, un dels principals motius de celebració de l'òrgan és que, entre l'abril i el juny, s'hagi pogut reduir un 30% aquesta espera.

En primera instància, s'ha incidit en les visites que ja eren fora de termini (és a dir, en les quals s'havia superat el temps d'espera recomanat pel Departament de Salut, en funció de la patologia). Bona part d'aquesta reducció es troba en el notable increment de les consultes que ha atès l'àrea, amb 200 més que en el mateix període de l'any passat. I, aquest impuls de les atencions, assenyala Sánchez, ha estat possible per la coordinació territorial amb el centre de referència. "Creiem que estem endreçant molt l'accessibilitat de les peticions de visita fora de termini", ha destacat el gerent.

Dins d'aquest increment de l'activitat assistencial, Sánchez també ha posat en relleu l'augment de les cirurgies ginecològiques. Si al llarg del 2024 es van realitzar 51 intervencions quirúrgiques relatives a aquesta àrea, fins al juny del 2025 ja se'n comptaven 40, fet que fa pensar en una alça considerable de cara a final d'any. En una línia similar, el gerent assevera que el Pla de millora ha permès oferir nous serveis i desenvolupar més programes específics, alguns presents en la cartera de serveis i que, per la manca de personal, no es podien implementar. És el cas de les atencions enfocades a tractar l'endometriosi, a treballar el sòl pelvià, i la instrucció de tècniques per evitar les incontinències urinàries.

En darrera instància, durant aquest període s'han pogut garantir els serveis d'urgències i la cobertura dels parts. Toni Sánchez reconeix que ara es fa front al moment més complicat de l'any, per la coincidència de vacances dels professionals, si bé el juny i el juliol s'haurà pogut cobrir. En aquests moments, l'ens central està pendent de la resposta del centre berguedà per saber com afronten l'agost, amb la possibilitat que alguns serveis s'hagin de derivar a Manresa, però comunicant-ho amb prou antelació per evitar desplaçaments innecessaris i no afectar el benestar de les gestants.

Un full de ruta per continuar millorant

Més enllà de posar ordre, la RSCC destaca que el Pla de millora ha permès fer el punt sobre la situació al servei de ginecologia i obstetrícia de l'Hospital de Berga, establint la feina que queda per fer. D'aquesta manera, en aquests tres mesos s'han detectat alguns elements que caldrà treballar els mesos vinents per tal de fer més eficient i resolutiva l'àrea. D'entrada, s'ha pogut determinar les hores d'atenció que es necessiten al centre comarcal per atendre les demandes en un termini raonable. En aquest sentit, també s'ha observat que cal precisar millor les peticions de visites, per tal de prioritzar degudament les consultes.

Aquest punt té a veure amb un dels canvis més substancials que es vol treballar des de la gerència, que és una revisió dels protocols de derivació. La col·laboració entre l'atenció primària i l'hospitalària passa, segons Sánchez, per oferir nous programes de formació a tots els professionals, que puguin permetre que les llevadores i els metges i metgesses de família puguin implementar certes actuacions i, en definitiva, evitar derivacions. De la mateixa manera, també s'aplicaria a l'hospital, per limitar les dones amb patologies tractables a Berga que es deriven a Manresa.

De fet, es tracta d'ampliar a la resta de serveis la doctrina que ja s'implementa en l'atenció obstètrica de les berguedanes, que només es deriven a Manresa en el cas que sigui un embaràs de risc o que la usuària ho demani explícitament. Actualment, dels prop de 220 naixements que es registren a la comarca anualment, un 58% tenen el part a l'Hospital de Berga, altres van a Manresa pel risc, i un 35% són en altres centres hospitalaris a través de la cobertura de mútues privades. "Aquest fet és una inequitat que volem corregir, deixant clar que les dones berguedanes, si volen, també poden parir a Manresa, independentment dels recursos de què disposin", ha precisat el gerent.

Amb tot, des de l'òrgan apunten que el Pla de millora es mantindrà fins que les llistes d'espera se situïn en unes millors xifres, tenint en compte que "encara han de baixar". Tanmateix, confien que el període estival no contribuirà a tornar a incrementar l'espera, ja que les peticions de consultes en aquest període també van a la baixa. Sigui com sigui, Sánchez ha volgut refermar que aquesta estabilització i reducció de les llistes ha estat possible malgrat que, d'ençà de l'anunci del febrer, han rebut més peticions de primeres visites a ginecologia. "El nostre objectiu nostre és consolidar un servei estable i resolutiu a Berga, que contribueixi a garantir l'atenció a la salut reproductiva i sexual de les dones del Berguedà, amb una assistència que sigui accessible i equitativa", ha sentenciat el gerent.