Un ofici «en perill d'extinció»: els productors de formatge de pastor reclamen ajuts i menys burocràcia

Fa cinc anys, l'Associació de Pastors i Pastores Formatgers dels Països Catalans va crear aquesta marca pròpia per reivindicar el seu producte, elaborat exclusivament amb llet de ramats que pasturen cada dia. Ara bé, l'entitat alerta que el seu ofici està "en perill d'extinció" perquè la situació "és crítica". Per a poder revertir l'actual tendència cap a la desaparició, els productors de formatge de pastor reclamen ajuts directes a les administracions i menys burocràcia.

Josep Venturós és el responsable de formatges Cuirols (La Nou de Berguedà) i president de l'associació, i explica a l'ACN que un dels principals maldecaps és que "hi ha massa traves burocràtiques". Això es deu, comparteix, al fet que el tracte és el mateix que si fossin grans explotacions. "No és el mateix una gran empresa que nosaltres. Nosaltres no podem fer front a tota aquesta burocràcia", explica Francesc Molins, de la formatgeria Alpines Les Feixes de Moià, afegint que "som petits autònoms i ni tan sols ens podem permetre contractar un treballador".

Per a Venturós, el seu ofici va més enllà de l'elaboració d'un producte arrelat al territori, i esdevé un agent clau en la gestió del paisatge. En concret, detalla que amb la seva activitat contribueixen en el manteniment d'un mosaic agroforestal que s'ha demostrat molt eficaç en la lluita contra els incendis forestals i per a la conservació del medi natural. "El nostre sector és essencial. Cada vegada n'hi hauria d'haver més i, en canvi, cada cop n'hi ha menys perquè no tenim cap suport", lamenta, incidint que "l'administració s'omple molt la boca, però després ens fa la vida impossible: cada cop ens exigeix més". En una línia similar, Molins assenyala que "depenem de massa conselleries: Sanitat, Agricultura, Territori…" i augura que "si no flexibilitzen les normatives, cada cop som menys i no hi ha relleu".

El ramat de cabres de la formatgeria Cuirols

ACN / Nia Escolà

Una fira per reivindicar el sector

Per donar visibilitat a la seva feina, aquest diumenge, se celebrarà a la Nou de Berguedà la quarta edició de la Fira del Formatge de Pastor. Enguany hi participaran sis productors: Formatgeria de Tòrrec, d'Artesa de Segre; Granja Lleteria Alpines Les Feixes de Moià; La Cabreria de Santa Maria d'Oló; Cuirols de La Nou del Berguedà; Vall de Meranges de Girul; i Casalot de Camps.

Per poder formar part de l'Associació de Pastors i Pastores Formatgers dels Països Catalans cal complir tres requisits: que el titular de l'explotació ramadera i de la formatgeria sigui la mateixa persona; garantir que els animals pasturin un mínim de quatre hores al dia; i que les explotacions siguin limitades a seixanta vaques i 500 cabres o ovelles. Des de l'entitat es treballa per fer visible el sector primari i formatger, afavorir la col·laboració entre els associats i generar coneixement respecte a l'elaboració de formatges artesans, naturals i a partir de la llet del mateix ramat, destaquen.