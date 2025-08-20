Continuen les pluges a Catalunya. El Servei Meteorològic del país ha alertat que 14 comarques catalanes, sobretot del nord-est i el litoral de Barcelona i Tarragona, podrien patir xàfecs intensos i inundacions la tarda d'aquest dimecres. La previsió és que les primeres gotes comencin a caure a les 14 h de la tarda i que s'allarguin fins al vespre.
Són 14 les comarques que estan en alerta. El perill és alt a Osona i el Ripollès; i moderat al Tarragonès, el Baix Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Moianès, el Lluçanès, Berguedà, la Selva i la Garrotxa.
Pel que fa al perill per inundacions, Protecció Civil ha activat el pla especial d'emergències Inuncat davant la previsió de pluges intenses. S'espera que els xàfecs puguin superar els 20 litres per metre quadrat en un període de només 30 minuts a partir de les 14 h. Les comarques que més perill corren en aquest sentit són les de la Catalunya central -sobretot, Osona-, el Ripollès, i també algunes del litoral de Barcelona i Tarragona. A més, les pluges podrien anar acompanyades de tempesta i, en alguns casos, de calamarsa o pedra petita.
Per contra, queden fora de l’avís meteorològic la meitat oest del país, és a dir, l’Alt Pirineu i l’Aran, les comarques de Ponent i les Terres de l’Ebre.
Pluges menys intenses demà dijous
Aquest dijous 21 d'agost s'espera que les pluges continuïn amb menys intensitat. Aquestes afectaran principalment el litoral barceloní i les comarques gironines. Les precipitacions
D'altra banda, també s'ha emès un avís per vent per a aquesta matinada, especialment a les Terres de l’Ebre i al Baix Camp. Les ràfegues de vent podrien allargar-se fins al migdia.
Un inici de setmana de ruixats
El dilluns i el dimarts ja han vingut marcats per ruixats a diversos punts del país, sobretot a les comarques gironines. Una de les zones més afectades ha sigut la Seu d'Urgell. Segons el consistori del municipi, la tempesta va comportar que els Bombers duguessin a terme 18 actuacions el passat dilluns. A més, la circulació era dificultosa, ja que a causa de la tempesta hi havia branques d'arbres i altres elements a la via pública. Fins i tot, es va haver de desallotjar una família.
Habitants del municipi van compartir a les xarxes imatges de carrers inundats.
El dimarts també hi va haver pluja. Al Pla de Sant Tirs, un municipi de la Ribera d'Urgellet, hi va haver tempesta amb calamarsa, llamps i trons.