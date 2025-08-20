Els avisos estaven activats i no han fallat. Una forta pluja ha caigut sobre l'àrea de Barcelona a primera hora de la tarda d'aquest dimecres i, malgrat que no ha tingut grans afectacions, ha deixat petites inundacions en alguns municipis. El telèfon d'emergències 112 ha rebut prop d'un centenar de trucades i els Bombers han atès una cinquantena d'avisos en qüestió d'una hora, aproximadament de les 15 a les 16 hores d'aquest dimecres.
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís de nivell taronja per observació d'intensitat de la pluja i Protecció Civil ha demanat molta prudència. En molts punts s'han superat els vint litres d'aigua en només trenta minuts i, malgrat que posteriorment hi ha hagut una treva, no es descarta que avançat el dia tornin les pluges intenses.
A través de les xarxes socials, diferents usuaris han compartit imatges de carrers amb petites inundacions i bones acumulacions d'aigua. Municipis com Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat o Cornellà de Llobregat han estat alguns dels més afectats, si bé no s'ha registrat cap problema amb la mobilitat.
El telèfon d’emergències 112 ha rebut 94 trucades i el municipi amb més comunicacions ha estat l'Hospitalet de Llobregat (56). L’aiguat ha provocat petites inundacions i caiguda de branques a la via. Els Bombers han registrat 57 avisos en una hora, la majoria per acumulacions d’aigua, repartits pel Baix Llobregat (28), Barcelonès (26) i el Vallès Oriental (3). Protecció Civil havia activat l’alerta del pla especial d’emergències per inundacions (Inuncat).
L'alerta es manté durant la resta del dia
Cal recordar que l'alerta del Meteocat encara es manté activa durant el que resta de dimecres. Durant la tarda, l'avís se situa en nivell taronja al Ripollès i Osona i en nivell groc a la Garrotxa, la Selva, el Maresme, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Moianès i el Lluçanès. Al vespre, però, afecta punts del litoral de Barcelona i Tarragona a més d'algunes zones del Prepirineu.
De cara a la matinada de dijous, més pluges. L'alerta es manté activada al litoral des del Baix Empordà fins al Baix Llobregat. Ara bé, l'escenari serà menys generalitzat que aquest dimecres i l'avís per pluges només es mantindrà al Gironès, la Selva, el Pla de l'Estany i la Garrotxa durant el tram central de dijous.