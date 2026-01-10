Els pagesos gironins continuen mobilitzats contra l'acord comercial entre la Unió Europea i el Mercosur. Aquest matí, han intensificat les protestes a l'Alt Empordà, tallant l'N-II també per a vehicles i no només per a camions a l'altura de Pontós. El tall se suma al de l'AP-7 també en aquest punt, que ja fa més de 48 hores que dura. Segons Revolta Pagesa, aquesta decisió respon a la negativa del conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, d'anar a Madrid a defensar el "no" a l'acord, tal com li han demanat. Els pagesos reclamen una trucada al llarg del dia del conseller. Si no, asseguren que les protestes continuaran. "Animem a tothom del territori a sumar-se al tall", ha declarat el portaveu del col·lectiu, Jordi Ginabreda.
Segons Ginabreda, la decisió de tallar també l'N-II als cotxes, que ha començat cap a les 9 del matí, es va acordar ahir per l'assemblea. El tall s'ha fet posant pneumàtics de cotxes i tractors al mig de la carretera, un material que segons el portaveu és fàcil de retirar en el cas que s'arribi a un acord. Mossos estan fent desviaments de cotxes i camions a banda i banda de la carretera per evitar que es creïn cues.
Els pagesos no estan contents del que consideren la poca concreció de les seves demandes per part del conseller d'Agricultura Òscar Ordeig. "Vam demanar més controls als productes que venen de fora. No volem un 'ja ho mirarem', volem un no", ha remarcat el portaveu, Jordi Ginabreda.
Els pagesos mantenen l'esperança que no se signi l'acord del Mercosur, malgrat que Espanya ja l'hagi avalat. Ginabreda ha assegurat que els pagesos "són animals mesells", que "sembren cada any i fins al cap de 9 mesos no saps si colliràs o no". "Aquí estem fent el mateix", ha assegurat i ha recordat que l'acord encara no ha estat validat pel Parlament Europeu.
Protesta a Pontós
La protesta a Pontós (Alt Empordà) va començar la matinada de dimecres a dijous. Els pagesos van tallar l'AP-7, una de les principals vies de connexió amb França i per on cada dia passen milers de camions. En un primer moment, van mantenir oberta l'N-II pels cotxes, tot i que no deixaven passar els camions, fins aquest matí, que també han bloquejat aquesta via.
Protesta a Fondarella
Els pagesos que estan concentrats des de fa tres dies consecutius a l'autovia A-2 al seu pas per Fondarella (Pla d'Urgell) aixequen el tall i la seva intenció és la de desplaçar-se a altres punts de Catalunya on es mantenen les protestes a les carreteres. Una portaveu el Gremi de la Pagesia Catalana, Mar Ariza, ha lamentat que el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, no s'hagi pronunciat encara sobre la proposta d'acompanyar representants del sector a Madrid per defensar el 'no' al pacte. Mentrestant, el president d'ASAJA, Pere Roqué, ha explicat que volen intentar bloquejar la ratificació de l'acord al Parlament Europeu.