CCOO desconvoca la vaga a FGC prevista durant el MWC

CCOO ha decidit desconvocar la vaga prevista a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) durant el Mobile World Congress (MWC), segons han confirmat fonts del sindicat. En concret, CCOO pretenia fer una aturada de 24 hores el dia 2 de març -coincidint amb l'inici del MWC-, i aturades parcials els dies 3 i 4. El transport per FGC és un dels més rellevants durant el MWC, ja que l'operador de la Generalitat compta amb parada pròpia a Fira. Amb l'aturada de CCOO descartada, es manté per ara la convocatòria de vaga del sindicat minoritari Semaf, que, de fet, ja va fer aturades dimarts i dimecres d'aquesta setmana, amb un seguiment del 16,43%.\r\n