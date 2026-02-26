26 de febrer de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

ARA MATEIX

Societat

CCOO desconvoca la vaga a FGC prevista durant el MWC

  • Usuaris pujant a un tren a l’estació Sabadell Plaça Major de FGC -

ARA A PORTADA

Publicat el 26 de febrer de 2026 a les 11:01

CCOO ha decidit desconvocar la vaga prevista a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) durant el Mobile World Congress (MWC), segons han confirmat fonts del sindicat. En concret, CCOO pretenia fer una aturada de 24 hores el dia 2 de març -coincidint amb l'inici del MWC-, i aturades parcials els dies 3 i 4. El transport per FGC és un dels més rellevants durant el MWC, ja que l'operador de la Generalitat compta amb parada pròpia a Fira. Amb l'aturada de CCOO descartada, es manté per ara la convocatòria de vaga del sindicat minoritari Semaf, que, de fet, ja va fer aturades dimarts i dimecres d'aquesta setmana, amb un seguiment del 16,43%.

Et pot interessar