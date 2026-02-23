Més embolic al transport ferroviari català. El sindicat majoritari de maquinistes -Sindicat Espanyol de Maquinistes Ferroviari (SEMAF)- ha presentat una convocatòria de vaga als Ferrocarrils de la Generalitat. L'argument és forçar a “millorar la seguretat” de la xarxa i fer que es compleixin una dotzena de reivindicacions. El Departament d'Empresa i Treball ha fixat els serveis mínims i FGC ha expressat la seva "sorpresa" davant la convocatòria.
En un comunicat, FGC va defensar que el seu sistema de gestió garanteix els nivells de seguretat. A més, l’empresa, que diu que el sindicat té una representació "minoritària" del 13% dins el comitè, ja va dir que oferiria el servei de trens d’acord amb els serveis mínims.
El Departament d’Empresa i Treball ha fixat uns serveis mínims del 50% en hora punta els dies 24 i 25 de febrer. Així mateix, ha elevat aquest percentatge fins al 66% els dies 2, 3 i 4 de març perquè coincideix amb el Mobile World Congress (MWC) i s’espera un “increment” del nombre d’usuaris. Segons l’ordre del departament, el sindicat haurà de complir amb aquests serveis en les franges de 6.00 a 9.00 h i de 16.00 a 18.00 h. Tanmateix, a la resta d’hores els serveis mínims establerts són del 25% i el 33%, respectivament.
La resolució també estableix que s’ha de mantenir el servei “indispensable” per garantir el funcionament de la infraestructura i cobrir les sortides i arribades des de les terminals a l’inici i al final dels trajectes. Així mateix, permet a l’empresa fer una "distribució irregular" del servei sempre que en còmput global no se superin els percentatges fixats.
Qui és SEMAF?
El gruix dels treballadors del sector ferroviari operat per Renfe -maquinistes, interventors, personal d'estacions, de tallers- s'agrupen en grans sindicats que els representen de manera conjunta. Hi ha excepcions, i aquí és on irromp una de les figures més identificables: el SEMAF. Aquesta entitat únicament agrupa els conductors dels trens i és un sindicat corporatiu d'àmbit estatal.
El seu èxit entre aquest sector és molt destacat, fins al punt que és el sindicat majoritari de tota la companyia Renfe, tant a l'Estat com a Catalunya. En el cas català, als darrers comicis, els vots de 2126 treballadors van que l'estructura sindical quedés liderada per SEMAF (22 delegats), seguida d'UGT (13), CCOO (7), la CGT (6), SF-Intersindical (5) i Alferro (4). El seu protagonisme en el sector fa que hagi tingut molta força en tot el procès de vagues convocades a Rodalies arran de l'accident a Gelida.