Quatre línies amb trams tallats i rècord de limitacions de velocitat: l'estat de la xarxa de Rodalies

"No es pot resoldre de cop". Així va definir Salvador Illa la situació de Rodalies, a l'entrevista institucional de TV3. Un mes i mig després de l'accident de Gelida, la pitjor crisi de la història de la xarxa de Rodalies, el serveix encara no ha recuperat la normalitat. Sis línies tenen trams tallats -dues d'elles per obres prèvies- i Rodalies ofereix serveis complementaris per pal·liar la falta d'oferta. A més, també hi ha el nombre més alt de la història de punts amb limitació de velocitat: són 210.
Tot plegat ha provocat una caiguda dels usuaris de Rodalies i Regionals, que encara avui la companyia xifra en fins a un 25% dels 400.000 usuaris diaris d’aquest servei, és a dir, unes 100.000 persones. L’augment del trànsit a les carreteres d’accés a Barcelona, dels usuaris dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), del TRAM i del Metro, són l’altra cara de la crisi ferroviària.
Totes les línies de Rodalies afectades
La situació actual és lluny de la normalitat. De fet, el Govern preveu que la factura de Gelida ascendeixi a 100 milions d'euros en obres d'emergència. La meitat dels punts on els trens han de circular a velocitat reduïda -en alguns casos a només 30 km/h- estan vinculats a punts crítics localitzats després de l'accident de Gelida. Segons van confirmar la consellera Sílvia Paneque i el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, una cinquantena d'aquestes limitacions no es resoldran fins al llarg del mes de març.
A banda, fins a quatre línies tenen trams on els trens no circulen. Destaquen l'R3 i l'R8, que continuen totalment tallades. L'RE i l'R7 tenen trams tallats però per obres prèvies a l'accident de Gelida. Finalment, hi ha trams de l'R1, l'R4 i l'RL4 on el servei funciona segregat amb trens llançadora i que es complementa amb autobusos.
Trams tallats
- 🔴 R3: la Garriga-la Tor de Carol (no funciona la línia sencera)
- 🟠 R4: Sant Sadurní-Martorell Central
- 🟣 R8: Martorell-Central - Granollers Centre (no funciona la línia sencera)
- 🔴 R15: Reus-Riba-roja
Trams tallats per obres prèvies
- 🔴 R3: Barcelona-la Garriga (fins al gener 2027)
- 🟣 R7: Cerdanyola-Cerdanyola Universitat (fins al maig 2026)
Trams amb trens llançadora i serveis complementaris per carretera
- 🔵 R1: Blanes-Maçanet-Massanes:
- 🟠 R4: Manresa - Terrassa Estació del Nord
- 🟠 R4: Sant Vicenç de Calders - Sant Sadurní d’Anoia (sense servei complementari de bus)
- 🟡 RL4: Manresa - Terrassa Estació del Nord
Trams amb servei limitat
- 🟢 R2sud: servei Sant Vicenç de Calders-Barcelona Estació de França amb només dos trens per hora i sentit amb parada a totes les estacions
Rècord de limitacions de velocitat
Tot i la progressiva recuperació del servei, aquesta setmana la xarxa de Rodalies arriba al rècord de punts amb limitació de velocitat. En concret són 210, un augment de quasi vint punts respecte els 193 de fa un parell de setmanes. Salvador Illa va reconèixer no saber "si s'ha tocat fons".
Tot i això, ja s'han solucionat algun dels segments més llargs. Destaca el cas de l'R1 entre Maçanet-Massanes i Blanes on hi havia fins a 13,4 quilòmetres consecutius a només 30 km/h. Aquesta setmana seran quatre trams, que només sumen 1.600 metres.