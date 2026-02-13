Primera factura de la reparació de la xarxa ferroviària després de l'accident de Gelida. El Govern ha xifrat entorn dels 100 milions d'euros el cost de les "actuacions d'emergència" per intervenir en els punts que presentaven deficiències i que han deixat prop de tres setmanes de caos a Rodalies. Així ho ha explicat la consellera Sílvia Paneque en una entrevista a Els Matins de TV3 en què ha dit que aquesta xifra extraordinària demostra que hi havia una "deficiència acumulada" en el manteniment i que s'havia de resoldre. "Demanem que el desplegament inèdit de recursos humans i econòmics es mantingui de manera estructural", ha afegit la consellera de Territori.
Les intervencions d'urgència es troben al marge de les inversions anunciades al pla de Rodalies per als pròxims quatre anys, segons ha explicat la consellera, i es duen a terme en una setantena de punts de la xarxa ferroviària que es troben en limitacions de velocitat. Paneque, que va ser reprovada aquest dijous al Parlament, ha dit que fa "autocrítica" de la gestió de la crisi, però ha retret als grups parlamentaris que plantegin elements que no tenen a veure amb la solució del problema. A banda, la consellera ha assegurat que el contacte amb el president Salvador Illa ha estat "diari" i que li ha traslladat la confiança. La cambra catalana va aprovar dues mocions per demanar la dimissió o el cessament de Paneque amb els vots a favor de Junts, ERC, el PP, Vox i la CUP, l'abstenció dels Comuns i Aliança i l'únic "no" del PSC.
Les limitacions de velocitat, fins a l'abril
La meitat de les limitacions de velocitat per les obres d'emergència que hi ha a Rodalies s'allargaran fins a l'abril. Així ho han confirmat la mateixa consellera de Territori i el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, en una roda de premsa des de l'estació de Sants aquest divendres al matí. Segons han detallat, l'altra meitat de les limitacions s'haurien d'eliminar al llarg del mes de febrer. La xarxa ferroviària catalana no es quedarà sense trams afectats per les limitacions de velocitat a l'abril, però, ja que encara es mantindran les que venien determinades per obres que ja estaven en marxa abans que la crisi acabés d'esclatar a Rodalies.
Concretament, Santano ha detallat que en aquests moments hi ha unes 200 limitacions temporals de velocitat a les vies de tren, el 50% de les quals correspon a obres que ja estaven en marxa abans de l'accident a Gelida i el 50% restant a les actuacions d'emergència. Es preveu que aquestes últimes desapareguin de manera progressiva abans de l'abril. En tot cas, Santano assegura que a finals d'any hi haurà "una situació molt millor" respecte a les limitacions de velocitat.
Pel que fa a l'estat actual de les línies, la consellera ha concretat que l'R15 continua tallada entre Reus i Ribaroja d'Ebre –que encara queda un temps perquè funcioni en normalitat–, així com l'R3 a causa de les obres de desdoblament que afectaran la línia durant un any i mig. Quant a l'RL4, que estava tallada entre Cervera i Lleida, ha afegit que es dona per operativa i que a partir d'aquest dissabte es restablirà el servei comercial. També s'obrirà l'R2 entre Sants i Bellvitge, que estava tallada per obres –no vinculades a l'emergència–.
D'altra banda, tant Santano com Paneque han volgut transmetre que Govern i Estat tenen un "full de ruta" i un "horitzó de millora", i que ara és moment de treballar amb els "llums llargs". En aquest sentit, el secretari d'Estat ha fet referència a l'R1, que passa pel costat del mar i que cal veure com això impacta la xarxa ferroviària a curt i a llarg plaç. "Ens queda molt per fer, Rodalies encara necessita temps", ha dit Santano. Paneque ha afegit que ara Rodalies necessita "petites actuacions", i que el "camí de la col·laboració", també entre agents econòmics i socials, serà el que permetrà aprovar un camí de ruta "per un pacte per la mobilitat pública global i ferroviària en particular".