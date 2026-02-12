El Parlament torna a demanar la dimissió de Sílvia Paneque per la crisi a Rodalies

El Parlament ha tancat el debat per la crisi de Rodalies demanant el cap de Sílvia Paneque per segon cop en menys d'un any. El ple de la cambra catalana ha aprovat aquest dijous els punts de fins a tres mocions presentades individualment per Junts, ERC i la CUP que exigien responsabilitats a la consellera de Territori davant el desgavell de les últimes setmanes. Ho feien, però, amb tons diferents. Junts i la CUP demanaven explícitament la dimissió o el cessament de la consellera de Territori i ha rebut els vots a favor de les dues formacions, però també d'ERC, el PP i Vox amb l'abstenció dels Comuns i Aliança Catalana. Els republicans, a la seva moció, només demanaven "la responsabilitat política pertinent" a Paneque, i també s'ha aprovat amb l'únic "no" del PSC. La del PP que també demanava la dimissió de Paneque ha estat rebutjada.
El debat ha estat marcat pels retrets al Govern i a la consellera per la gestió de la crisi, però també perquè cada partit marqués perfil amb la seva proposta per solucionar el problema. Junts ha destinat bona part de la intervenció a explicar que existeix un contracte de la Generalitat amb Renfe i que és legal trencar-lo. Els republicans han reiterat que el seu traspàs pactat amb els socialistes acabarà sent integral. El PP ha utilitzat el debat per atacar Sánchez. I la CUP ha retret a Paneque que prioritzi Girona abans que Rodalies. Els Comuns han compartit part del diagnòstic i les demandes amb ERC i la CUP, mentre que el PSC ha defensat l'acció del Govern. Finalment, el trencament del contracte amb Renfe que proposava Junts ha rebut el "no" de la cambra i el traspàs actual ha mantingut el suport del Govern i els seus socis. Els juntaires sí que han aconseguit que s'insti el Govern a portar Renfe i Adif als tribunals per responsabilitat penal criminal.
Junts insisteix que es pot trencar amb Renfe
Junts ha basat bona part de la intervenció a explicar com es pot trencar el contracte de la Generalitat amb Renfe per la prestació del servei de Rodalies. Salvador Vergés ha fet referència a un informe jurídic que evidencia que seguir depenent de Renfe "és per voluntat política i no hi ha cap escull jurídic". El portaveu parlamentari de la formació ha ofert els primers passos per materialitzar el trencament: ampliar l'abast de l'expedient sancionador ja obert a Renfe i crear un nou expedient sobre la resolució del contracte. Mentrestant, el Govern hauria de preparar un nou operador, obrir un període de transició per no quedar-se sense trens i finalment adjudicar directament el servei a Ferrocarrils. Vergés ha demanat passar al "contraatac en defensa pròpia" contra Renfe i ha contraposat el model de Junts al traspàs pactat entre ERC i els socialistes "que és de submissió i que no té autoestima". "Nosaltres diem que cal fer fora la Renfe i vostès que cal sotmetre's amb minoria a Renfe", ha sentenciat Vergés, que ha tornat a allargar la mà a ERC per fer un front comú a Madrid.
ERC lamenta que el Govern no es plantés davant Madrid
Al seu torn, ERC ha centrat part de la intervenció en lamentar l'actitud "sotmesa" del Govern cap a Madrid. Ester Capella ha criticat els missatges "contradictoris" i la "improvisació" de l'executiu, a qui també ha retret que tardés "tants dies" a reconèixer el mal estat de la xarxa ferroviària. La portaveu parlamentària republicana ha situat el govern espanyol, Renfe i Adif com a responsables del caos i ha criticat que ni Puente ni Sánchez s'hagin desplaçat a Catalunya, recordant que Zapatero ho va fer el 2007. "El Govern ha fet de parallamps i s'ha acabat rostint", ha sentenciat Capella, que ha acusat el Govern de ser incapaç de gestionar i de "no plantar-se" davant Madrid. "Han actuat com si fossin la sucursal del govern espanyol", ha afegit la dirigent d'ERC. Capella també ha retret a Junts que durant dotze anys al capdavant de la conselleria de Territori no hagin accelerat el traspàs i ha defensat que la seva proposta suposarà "més d'hora que tard" que la gestió de Rodalies sigui 100% catalana.
El PP aprofita per atacar Pedro Sánchez
El PP ha aprofitat el debat sobre Rodalies per atacar Pedro Sánchez. "Els responsables del col·lapse són Paneque, Illa, Puente i Sánchez", ha dit Juan Fernández, que ha situat Rodalies com el "símbol del col·lapse estructural" que pateix Catalunya. El portaveu parlamentari popular ha dit que els socialistes "busquen tapar la incompetència" i ha recordat que no paren de perdre suports a cadascuna de les eleccions recents. "La realitat mata el relat de qui estafa i menteix", ha dit Fernández. El portaveu popular ha dit que el seu partit fa "autocrítica" del seu paper en la desinversió de Rodalies, però s'ha desentès del problema actual amb l'argument que Sánchez fa deu anys que governa. A més, ha dit que Junts i ERC són "responsables" del desgavell ferroviari per sustentar Sánchez al capdavant del govern espanyol.
La CUP retreu a Paneque que prioritzi Girona
Des de la CUP han emmarcat la petició de dimissió de Paneque en un tema "polític i no personal". Dani Cornellà, diputat per Girona, ha lamentat que la consellera prioritzi, a parer seu, la presència a les comarques gironines abans que tractar l'assumpte ferroviari. "El dia de la vaga de maquinistes no pot ser que estigui a un fòrum gastronòmic de Girona", li ha retret el diputat anticapitalista. Cornellà també ha criticat la "mala gestió comunicativa" i de resposta a les incidències, però també que van trigar molts dies a "assenyalar" Adif. El diputat de la CUP ha afegit que un dels problemes és la "macroconselleria" que gestiona Paneque, ja que considera que el Departament aglutina carpetes de massa importància per a la ciutadania. Per altra banda, els anticapitalistes també han carregat contra el traspàs pactat: "La desconfiança no es pot traduir amb una majoria de Renfe".
Més enllà dels proposants de les mocions, el PSC ha defensat el paper del Govern davant la crisi. El diputat socialista Jordi Riba ha assegurat que Dalmau i Paneque "han donat la cara" i els ha comparat amb uns consellers de Junts que "menystenien" les inversions que es produïen en Rodalies quan governaven. Riba també ha defensat el traspàs pactat com una eina "de proximitat" i que dona més poder de decisió a la Generalitat i ha tornat a apuntar cap a Junts: "L'estratègia d'erosionar no funciona, tal com diuen les dades del CEO". Per altra banda, els Comuns han dit que comparteixen part de les mocions presentades per ERC i els Comuns i el diputat Lluís Mijoler ha retret que el PSC i Junts defesin l'ampliació del Prat: "Per cada euro a l'aeroport i a la B-40 es perd un euro per a Rodalies", ha lamentat.
Segona petició de dimissió de Paneque en un any
És la segona vegada que el ple del Parlament demana la dimissió de Paneque en menys d'un any. El març passat, en el marc d'un ple monogràfic sobre Rodalies, la cambra ja va demanar el seu cessament i va reprovar Puente pel mal funcionament de Rodalies. Llavors ERC s'hi va abstenir mentre que PSC i Comuns van votar en contra de les peticions de dimissions. La resta de grups -Junts, PP, Vox, la CUP i Aliança- hi van votar a favor. Els republicans han passat d'abstenir-se el març passat a votar a favor de demanar el cessament de la consellera. L'altre soci d'investidura, els Comuns, han dit en els últims dies que no reclamaran responsabilitats polítiques fins que s'acabi la crisi a Rodalies. El resultat de la votació és un gest polític, ja que el president de la Generalitat és l'únic que té les competències de nomenar i cessar els consellers del seu govern.