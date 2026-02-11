El Govern obre la porta a gestionar futures inversions a Rodalies

El Govern ha posat sobre la taula una de les vies per garantir una gestió "des de la proximitat" de Rodalies i de l'AP-7, al punt de mira de la tragèdia ferroviària a Gelida. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha obert la porta a impulsar noves encomandes de gestió amb el govern espanyol. En una interpel·lació parlamentària d'ERC aquest dijous al Parlament, Paneque ha plantejat aquesta eina com a "fonamental" per permetre la gestió de la proximitat i ha posat en valor que aquest mecanisme el va pactar el Govern de Pere Aragonès amb l'executiu estatal. Les encomanes de gestió suposen que la Generalitat pugui gestionar les inversions que es fan en infraestructures que són titularitat de l'Estat, com és el cas de Rodalies i de l'AP-7.
Paneque ha reconegut que l'estat tant de Rodalies i l'AP-7 té "deficiències importants", però ha celebrat que en els últims anys han incrementat les inversions. En aquesta línia, ha recordat la figura de les encomandes de gestió com "una bona eina" i ha plantejat que les futures inversions en aquestes infraestructures de l'Estat es puguin gestionar des de Catalunya. Els Comuns, en el marc de la negociació pressupostària, també reclamen que el Govern pugui gestionar les inversions en les infraestructures que són de titularitat estatal. Els republicans, per la seva banda, també plantegen la creació del consorci d'inversions i del consorci d'infraestructures perquè Catalunya pugui executar totes aquelles inversions que l'Estat pressuposta, però que no duu a terme.
En la interpel·lació, la diputada d'ERC Lluïsa Llop ha demanat saber quants murs com el de Gelida hi havia a l'AP-7. "Hi ha gent que té por d'entrar-hi", ha dit. La diputada republicana, més enllà de criticar la situació a Rodalies, ha lamentat que la situació a l'AP-7 és "sagnant" i que la infraestructura "està col·lapsant" després de "50 anys pagant" i que tot just fa uns cinc anys que es van retirar els peatges. Llop també ha respost a l'impuls de noves encomandes de gestió, reivindicant que les va posar en marxa el Govern anterior d'ERC. Ara bé, ha demanat que els tràmits siguin més àgils: "Cal collar-los una mica més perquè no tardem un any i mig a firmar dos papers", ha insistit. En les carreteres ja hi ha encomandes de gestió previstes, però en Rodalies no se n'ha tancat cap encara.
Xoc entre Junts i Paneque per "fer fora Renfe"
Junts també interpel·lava aquest dimecres Paneque pel caos a Rodalies. Els juntaires han insistit en la necessitat de "fer fora" Renfe de Catalunya i han instat la consellera a aprofitar la crisi actual per "trencar el contracte" amb l'operadora estatal. En aquest cas, la consellera ha apujat el to contra Junts i ha recordat unes declaracions del 2020 en què l'ara diputat de Junts Isidre Gavín deia que volia renovar el contracte amb Renfe fins a 2035. "No hi ha cap contracte a anul·lar perquè no existeix", ha reiterat Paneque, que ha demanat "més coherència" a Junts i fugir de "solucions màgiques sense fonaments". En tot cas, la consellera ha mantingut la mà estesa a Junts perquè entrin en un acord de país a favor de Rodalies. "Tenim punts en comú", ha dit Paneque, que s'ha compromès a accelerar el traspàs i la governança "des de la proximitat".
Quatre peticions de responsabilitats a Paneque
El ple del Parlament d'aquesta setmana està marcat pel viacrucis que l'oposició prepara per a Paneque arran de la crisi de Rodalies. Ja hi ha hagut una compareixença extraordinària del conseller de Presidència, Albert Dalmau, en funcions de president per la baixa mèdica de Salvador Illa. També una compareixença de la mateixa Paneque i de la consellera d'Interior, Núria Parlon, en comissió parlamentària. Després de les interpel·lacions d'aquest dimecres, aquest dijous toca la votació de quatre mocions que, amb diferents fórmules, exigiran responsabilitats a Paneque per la gestió del desgavell ferroviari. Més enllà d'això, els dos socis del Govern també interpel·laran la mateixa consellera amb el rerefons d'una petició de reestructuració del seu "macrodepartament".
Junts, ERC, el PP i la CUP han presentat cadascun una moció vinculada a la crisi de Rodalies. Com que tracten la mateixa temàtica, es debatran conjuntament de manera excepcional al ple, tot i que es votaran per separat. El motiu és que els diversos punts que busquen el suport de la cambra són diferents entre partits. Per exemple, el to en l'exigència de responsabilitats a Paneque és diferent, amb ERC demanant que assumeixi la "responsabilitat política pertinent", mentre que les altres tres formacions demanen explícitament la reprovació, la dimissió o el cessament. Els republicans, com també han fet públicament els Comuns, apunten als "canvis necessaris" per poder reestructurar el Departament que assumeix tres carpetes tan importants com Territori, Habitatge i Transició Ecològica.