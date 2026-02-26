El malestar per la balisa V-16 arriba a Europa

La Comissió Europea avala l'obligatorietat de l'ús de les noves balises V16 a Espanya i nega que la imposició del govern espanyol suposi una infracció del dret de la Unió Europea, tal com denuncien des del PP. Així ho han dit en una compareixença al comitè de Peticions del Parlament Europeu aquest dijous representants de l'executiu comunitari, que han assegurat que la Convenció de Viena sobre Circulació Viària permet al govern espanyol "definir un nou dispositiu".
"Les autoritats espanyoles han exercit la prerrogativa que els atorga la convenció", ha afirmat un representant de la Comissió Europea en el marc d'un debat sobre una queixa presentada per un grup de ciutadans espanyols a l'Eurocambra per les noves balises. "Si avaluem la conformitat -de l'obligatorietat de les llums d'emergència- amb el dret de la UE, no existeix cap norma europea que reguli aquests dispositius, motiu pel qual podem concloure que no hi ha infracció del dret de la UE", ha dit la Comissió Europea.
Segons l'executiu comunitari, d'acord amb la Convenció de Viena, els vehicles matriculats a Espanya que des d'aquest any estan obligats a portar el nou dispositiu "poden circular a l'estranger, és a dir, en altres països, utilitzant sempre la seva llum d'emergència sense obligació de portar, a més, el triangle". Així mateix, Brussel·les ha assegurat que els vehicles estrangers que entrin a Espanya "poden continuar utilitzant el seu triangle sense l'obligació de disposar de la nova llum".
El representant de la Comissió Europea ha fet valdre també en la seva intervenció que Espanya "és un país amb molt bons resultats en matèria de seguretat viària" dins de la UE. "El 2024, a Espanya hi va haver 35 víctimes mortals a la carretera per cada milió d'habitants, mentre que la mitjana a la UE va ser de 44", ha dit.
"En aquest context, i en l'exercici de les prerrogatives les autoritats nacionals, es va voler millorar encara més la seva viària del territori", ha constatat la Comissió Europea. L'executiu comunitari ha recordat que el govern espanyol va optar per "analitzar el funcionament i l'eficàcia" del triangle de senyalització tradicional i ha defensat que l'objectiu de l'executiu amb la imposició de les balises V16 era "augmentar la visibilitat del dispositiu de senyalització".
De fet, la Comissió Europea ha admès que "en alguns casos" el triangle "pot resultar perillós". "Per exemple, quan el vehicle es deté a la calçada i el conductor ha de sortir i caminar per la carretera per col·locar-lo a 50 metres del cotxe i, després, tornar caminant fins al vehicle. Això ha provocat accidents en algunes ocasions, inclús amb víctimes mortals", ha sentenciat Brussel·les.
La petició es manté oberta
El comitè de Peticions de l'Eurocambra ha celebrat aquest dijous un debat sobre una queixa d'un grup de ciutadans espanyols que reclamava avaluar la compatibilitat de l'obligatorietat de les balises V16 amb el dret de la UE. Malgrat que la Comissió Europea ha avalat el seu ús i ha negat que suposi una infracció del dret de la UE, el president del comitè de Peticions de l'Eurocambra ha decidit mantenir oberta la queixa.
Els representants del grup de ciutadans que ha presentat la petició havien de comparèixer en la sessió d'aquest dijous, però no s'han presentat. El PP va avisar a principis d'any que tenia la intenció de portar a Brussel·les la "imposició" de les llums d'emergències. Segons va denunciar l'eurodiputada del PP Dolors Montserrat aleshores, la mesura és una "decisió unilateral" del govern de Pedro Sánchez per "atacar les butxaques" dels ciutadans.