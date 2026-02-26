Mor un dels testimonis clau en la gestió de la dana

El tècnic d’Emergències Miguel Mollà Ramos, testimoni clau en el judici de la dana, va morir dimecres als 55 anys d'un atac de cor, segons van confirmar fonts del seu entorn, que han volgut traslladar el seu còndol per la mort del company.
Mollà va tenir un paper clau el 29 d’octubre de 2024 durant la reunió del Centre de Coordinació Operatiu Integrat (CECOPI) per la dana al País Valencià, ja que va ser l’encarregat de validar el primer avís del sistema ES-Alert, enviat als telèfons mòbils a les 20.11 hores, i el primer testimoni que va desmentir la versió de l'exconsellera Salomé Pradas sobre l'enviament de l'alerta.
"És important que siguem el més redundants. Immediatament d'enviar el missatge, també es parlarà amb À Punt, la televisió pública perquè enviï el missatge. Es difondrà també a través de les emissores tradicionals i les emissores analògiques", va avisar el tècnic gairebé una hora abans que s'enviessin finalment a través del sistema ES-Alert en una conversa telefònica amb Pradas, i la delegada del govern espanyol a València, Pilar Bernabé.
L'àudio es va fer públic després que l'exconsellera d'Emergències manifestés que va ser un tècnic qui va informar les autoritats del CECOPI a les vuit del vespre de l'existència d'un sistema d'enviament massiu d'alertes als telèfons mòbils de la ciutadania.
En aquell moment, el tècnic treballava des de casa i va assumir la funció de supervisar i autoritzar l’emissió del missatge d’alerta. Així ho va explicar ell mateix en la seva declaració com a testimoni davant del jutjat de Catarroja, dins de la investigació judicial oberta per analitzar la gestió de l’emergència, el passat 15 de maig.
Segons el seu relat, a les 18.36 hores el subdirector d’Emergències, Jorge Suárez, el va avisar que probablement s’acabaria activant un avís massiu, tot i que aquest no es va enviar fins gairebé dues hores després. Més tard, a les 19.57 hores, des del Centre de Coordinació d’Emergències de l’Eliana es van posar de nou en contacte amb ell per aclarir diversos aspectes tècnics del procediment.
Finalment, Mollà va dur a terme la validació del missatge entre les 20.08 i les 20.11 hores, un extrem que consta en l’enregistrament de la conversa telefònica mantinguda amb Suárez i incorporada al sumari del cas.