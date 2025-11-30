Salomé Pradas, la consellera de la dana: «Jo volia contar el que havia passat, però Mazón m'ho va prohibir»

Més d'un any després, dos càrrecs del govern valencià imputats per homicidi imprudent, la dimissió de Carlos Mazón i la substitució de Juanfran Pérez Llorca i, per descomptat, 229 morts després -l'única dada que no ha canviat durant aquest any- l'exconsellera de Justícia i Interior valenciana Salomé Pradas (una de les imputades per la gestió de la Dana) ha sigut entrevistada pel programa Salvados, de La Sexta, per explicar la veritat sobre què va passar al CECOPI el dia 29 d'octubre de 2024.
En un programa que ha durat aproximadament dues hores, Pradas conversa amb el periodista Fernando González (Gonzo) i revela el motiu pel qual concedeix la primera entrevista un any després de la catàstrofe de la dana al País Valencià i les prohibicions que va rebre per part de Mazón i el seu equip per parlar sobre la gestió de la dana. "Les víctimes necessiten saber tota la veritat de què va passar aquell dia", obri la conversa l'exconsellera, que també vol contrastar "una imatge meva d’ignorant, passiva o caòtica que és totalment injusta", comença el programa i aborda les qüestions tècniques i de funcionament dels sistemes i plans d'emergències de la Generalitat Valenciana.
El pronòstic d'emergències i l'avís del 29 d'octubre
Tres mesos després d'haver assumit el càrrec de consellera d'Emergències, Salomé Pradas va haver de gestionar la dana que va arrasar els municipis de l'Horta Sud de València com a responsable institucional, junt amb un equip de tècnics amb experiència, explica a Salvados. Així que quan és preguntada sobra el pronòstic de l'AEMET i els mitjans de comunicació que van avisar que la del 29 d'octubre no seria una gota freda normal, s'ajusta als protocols d'emergències de la seva conselleria. "No existien protocols clars d’ús de l’ES-Alert segons nivell de risc i un any després segueixen sense existir”, justifica Pradas a Salvados.
El dia 29 d'octubre al matí es va reunir amb l'aleshores president Carlos Mazón i la resta de conselleres per parlar sobre el que estava passant a la Ribera Alta, on s'estaven produint "fortes pluges i rescats de persones", apunta Pradas, que afegeix que Mazón va demanar estar informat de la situació, però que ella amb aquesta informació "hauria cancel·lat l'agenda". Tot i que la primera alerta hidrològica pel nivell de l'aigua del barranc del Poio arriba a les 12.40 a través de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, presidida per Miquel Polo, durant tota la vesprada "no es torna a mencionar res del Poio fins a les 19 hores de la tarda", detalla Pradas.
Segons explica, l'exconsellera va continuar informant Mazón de l'evolució de les alertes hidrològiques al Poio, però a les 13 hores va intentar contactar-hi "sense èxit" i "em poso en contacte amb el seu cap de gabinet, qui em diu que el president està en esdeveniments i que l'informe a ell", declara Pradas i vol deixar clar que "en tot moment sabien que anava a convocar-se un CECOPI, que la situació en Utiel era molt complicada i que havia sol·licitat la mobilització de l'UME", perquè ella sempre va informar el president.
Més trucades sense resposta i un avís que arriba tard
Davant l'avanç de la situació d'emergència i el silenci de Mazón, Pradas revela que, en contra del que li havia dit el cap de gabinet, va tornar a telefonar al president per informar-lo que començaria la reunió del CECOPI i que la situació a Utiel era molt greu. "Després vaig rebre una trucada que no oblidaré mai, la de l'alcalde d'Utiel parlant de gent als terrats i rescats impossibles", explica l'exconsellera. Deu minuts després Mazón li va telefonar, explica, i quan ella li va explicar l'estat de la situació "em diu que li continuï informant, jo no sabia on estava, no el vaig notar preocupat", sentència Pradas.
Durant tot el dia, la presa de Forata s'havia mantingut en alerta per desbordament i, segons relata la consellera a l'entrevista, el CECOPI estava centrat en l'emergència a Utiel i Requena, ja que "la Confederació ens va dir a les 16.15 que el caudal del Poio estava per sota del perill, que anava quasi sec". "Jo no vaig sentir parlar de l'ES-Alert fins a les 19 hores", explica l'exconsellera d'Emergències a Salvados. La primera alerta que es planteja enviar als mòbils apareix en un correu en forma d'esborrany a les 18.38, detalla, i obri un debat "sobre si enviar-la o no" entre el subdirector general d’Emergències, Jorge Suárez, i l’inspector en cap dels Bombers, José Miguel Basset.
"El debat dura uns vint o vint-i-cinc minuts, més trenta minuts de processos tècnics per enviar el missatge, perquè era un sistema sense proves suficients", justifica Pradas el perquè es va tardar més d'una hora en enviar l'ES-Alert als mòbils, fet que qualifica d'"un error per no haver fet una implementació operativa abans". A les 19:10, detalla l'exconsellera a l'entrevista, intenta avisar a Mazón que l’ES-Alert s’enviarà i que la presa de Forata està a punt de trencar-se, "fet que podia afectar a vuitanta mil persones, i jo, per responsabilitat vaig voler avisar al meu president, i no vaig poder", explica davant la impossibilitat de contactar amb Mazón, qui estava en aquells moments en un dinar amb Maribel Vilaplana al Ventorro.
"El senyor Mazón, com a màxim representant de la Generalitat havia d'estar allà amb nosaltres, va ser el seu error, i el meu va ser no haver-li dit que vingués immediatament", sentència Pradas a Salvados. No va ser fins a les 19:47 que va contactar amb l'aleshores president de la Generalitat Valenciana per comunicar-li que s'enviarà l’ES-Alert "i és en aquell moment quan el senyor Mazón s’activa i a les 20:10 em truca per dir que està arribant al CECOPI".
El seu cessament com a consellera d'Emergències
A l'entrevista de Salvados Pradas també revela que els dies després de la tragèdia no va voler fer cap declaració, però "Presidència em va insistir molt per sortir a fer declaracions i vaig fer una entrevista en què em vaig expressar malament i es va entendre que no coneixia l'existència de l’ES-Alert", explica preocupada sobre la imatge pública que va donar. "Jo li vaig dir a Presidència que sortirem a explicar el que havia passat, però m'ho van prohibir i em van dir que ells s'encarregaven", revela Pradas sobre la comunicació de la Generalitat Valenciana els dies posteriors a la dana.
"Sabia que el senyor Mazón anava a cessar-me, i em va citar a sa casa i li vaig dir que era injust i que m'estava culpabilitzant quan jo sí que havia estat des del principi on havia d'estar", sentència l'exconsellera al final del programa de Salvados no sense abans apuntar que el seu cessament "va ser per interessos polítics" i que li va deixar clar a Mazón que "estava buscant un cap de turc per amagar responsabilitats".
Unes declaracions que Gonzo interpel·la preguntant-li si sent responsabilitat per la tragèdia. "Em sent responsable moralment per haver estat al davant d'una emergència que va acabar amb 229 morts i no haver tingut la informació per arribar a temps, però no personalment perquè com a consellera no podria haver tingut aquella informació", apunta tancant un programa exclusiu que surt en un moment en què la Generalitat Valenciana ja ha trobat substitut pel govern, un fet que Pradas veu com "un nou començament".