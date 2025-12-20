Illa reclama combatre Trump, Meloni, Milei i Ayuso amb els valors socialistes

Salvador Illa ha avisat aquest dissabte contra els "quintacolumnistes" de l'extrema dreta a Europa i ha preguntat si "volem aquesta deshumanització a Espanya", en referència als Estats Units de Donald Trump. Així ho ha assegurat el també primer secretari del PSC en la seva intervenció davant del Consell Nacional del partit. En un discurs en què ha apel·lat a "combatre" les forces que propugnen l'odi, ha carregat contra dirigents com la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, per "dir que les dones se'n vagin fora a avortar" i en contra d'altres que "neguen la dignitat". En aquest sentit, el cap del Govern ha reivindicat els llegats de Maragall, Montilla i Tarradellas, però també el "catalanisme integrador" de Pujol.
Defensar uns valors "superiors" als de Trump
El dirigent socialista ha centrat bona part de la seva intervenció a assenyalar les polítiques de l'administració Trump però també els seus socis internacionals d'extrema dreta, "els quintacolumnistes del projecte europeu". I ha defensat que cal combatre'ls des d'uns valors que són "superiors" als seus.
"S'alimenten de la por en un moment que hi ha canvis i riscos. A aquesta gent hem de témer?", ha preguntat Illa. I ha insistit en aquest punt: "On és la història de 200 anys de socialisme? On és la nostra tradició. On és la nostra lluita?". El president de la Generalitat ha assegurat que no és tan "difícil" de "combatre l'emoció amb la veritat; les creences amb les evidències; les sospites amb la saviesa".
Contra Trump, Meloni, Milei i Ayuso
El cap del Govern ha recordat com en aquests moments Trump "separa nens dels seus pares i mares"; Meloni "deixa les persones homosexuals sense drets", o Milei "deixa persones grans i famílies senceres sense metges". I s'ha preguntat si "volem aquesta deshumanització a Espanya", amb dirigents que "diuen a les dones que se'n vagin a avortar fora, que volen convertir els hospitals en centres de negocis i que pretenen negar la dignitat dels qui van lluitar contra la dictadura de Franco".
En aquest context, Salvador Illa ha defensat que, "en aquests moments, Espanya és un símbol important d'un model que funciona molt bé, malgrat el soroll" que pugui haver-hi a la política espanyola.
El president també ha subratllat que avui Catalunya és "rellevant políticament" i "ajuda a articular una Espanya plural i diversa", sent "solidaris com els primers" i "practicant la política útil". En aquest sentit, ha apel·lat al llegat de diversos expresidents: "Una política tan visionària com la que defensava Pasqual Maragall; tan eficaç com la de José Montilla; tan institucional com la de Tarradellas, i amb un catalanisme tan integrador com el del president Pujol".