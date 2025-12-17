Illa defensa la gestió de la pesta porcina i avisa l'oposició: «No ho acabarem en una setmana»

Amb el brot contingut i l'evolució de la pesta porcina més o menys controlada, l'esperada compareixença de Salvador Illa al ple del Parlament ha estat centrada en les crítiques cap al Govern. El president ha tret pit de la gestió feta fins ara per l'executiu i s'ha congratulat d'haver reduït l'afectació econòmica al sector porcí. Concretament, ha detallat que només set dels 104 països exportadors han tallat les exportacions al complet. Per contra, l'oposició ha carregat contra l'absència presencial d'Illa en els moments més delicats de la crisi a causa del viatge a Mèxic. Junts ha assegurat que el president va transmetre una imatge de "nul·la confiança i seriositat" mentre que ERC li ha recordat que "governar no és només gestionar, sinó també liderar".
Illa ha fet una primera intervenció de caràcter més aviat tècnic. El president ha dit que el Govern treballa amb els criteris de "respecte a la ciència, transparència, col·laboració amb altres administracions i ajudes al sector", però ha advertit l'oposició: "El brot no l'acabarem en una setmana". En aquesta línia, ha dit que la feina feta fins ara està donant resultats "satisfactoris" i ha detallat tot el calendari de gestions fetes fins ara. Illa ha dit que només hi ha 26 casos positius mentre que 256 altres senglars analitzats han donat negatiu, mentre que s'ha aconseguit aïllar el virus de les explotacions porcines. En tot cas, el president encara no ha pogut facilitar les conclusions sobre l'auditoria de l'origen del virus però sí que ha defensat que els laboratoris de la zona tenen "els procediments adequats, les instal·lacions preparades i les persones capacitades" per fer la seva feina.
Les crítiques de l'oposició han encès Illa en la seva rèplica, tot i que el president ha preferit no respondre-les. “No entraré en les crítiques polítiques, però tinc memòria i respondré quan acabi la crisi”, ha dit Illa, que ha demanat centrar-se ara en la reacció a l'emergència que, a parer seu, és el que realment li importa al sector. En tot cas, sí que ha dit que "no convenia" tornar de Mèxic i que els fets "ho han avalat". Illa ha continuat amb la defensa fèrria dels laboratoris investigats i ha demanat escapar de les insinuacions: “La meva obligació és fer confiança a les institucions i no tinc cap element que em faci dubtar de l'IRTA”, ha sentenciat el president. Illa també ha expressat la "màxima confiança" en el conseller Òscar Ordeig davant les crítiques de l'oposició.
Junts i ERC carreguen contra l'absència d'Illa
Junts ha retret a Illa que comparegui 19 dies després de la detecció del primer positiu. "Va estar absent i va transmetre una imatge de nul·la confiança i nul·la seriositat", ha sentenciat la presidenta del grup parlamentari, Mònica Sales. La formació independentista ha contraposat l'absència del president amb el desplegament militar a la zona afectada: "L'exèrcit espanyol aquí i el president absent és la metàfora de la Catalunya que voldrien alguns". Sales ha insistit que les explicacions d'Illa haurien d'haver arribat al ple de fa dues setmanes i l'ha acusat d'intentar "guanyar temps i evitar la crítica". Per altra banda, Junts demana la reprovació del conseller Ordeig i li ha retret que "es tirés a la piscina" amb la primera hipòtesi que el virus havia sortit d'un senglar que s'havia menjat un entrepà. "En qualsevol país democràtic ja hauria d'haver dimitit o ser destituït", ha conclòs Sales.
Des d'ERC també s'han apuntat les crítiques cap al president. Josep Maria Jové, president del grup parlamentari republicà, ha insistit a dir-li a Illa que "lideri": "Governar no és només gestionar i no es poden donar només respostes tècniques", ha etzibat. ERC, com ja havia manifestat en el moment de la crisi, considera que el president havia d'estar "en primera línia" per transmetre seguretat i tranquil·litat al sector. En paral·lel, Jové també ha retret a Illa la "manca de respecte institucional" per no haver tornat del viatge oficial a Mèxic i per haver dilatat les explicacions a la cambra catalana. Els republicans també han criticat el desplegament de l'exèrcit: "Li agraden massa els uniformes, però el verd d'aquests dies havia de ser el dels Agents Rurals i no el dels militars i la Guàrdia Civil", ha sentenciat Jové.
La resta dels grups també han estat molt crítics amb el govern. Des del PP, Alejandro Fernández ha considerat que la dimensió de la pesta "era més que suficient" perquè tornés de Mèxic: "S'ha fregat el desastre en un sector clau". Al seu torn, els Comuns han constatat la "precipitació" i la "manca de prudència" del Govern i Jéssica Albiach ha demanat gestionar la crisi a partir de criteris científics. Per últim, des de la CUP, Dani Cornellà ha contraposat la "tardança" d'Illa en tornar de Mèxic amb la "rapidesa de mobilització" de l'UME. "Fa la sensació que buscaven la foto i un titular per a justificar la seva absència", ha criticat.
Brot controlat a l'espera del seu origen
Tres setmanes després que es comuniqués la troballa d'uns senglars afectats per pesta porcina africana a prop de la Universitat Autònoma de Barcelona, la crisi continua lluny de solucionar-se. El sector porcí -malgrat que el virus no ha entrat a les granges- ja nota de ple les conseqüències, mentre es continua investigant la causa. Aquesta setmana, el Govern ha elevat fins a 26 el nombre de senglars positius pel brot de pesta porcina africana, després de confirmar deu nous casos. “És normal i no suposa cap modificació de l'operatiu”, ha explicat aquest dimarts en roda de premsa el conseller Ordeig. La situació està prou controlada mentre s'està a l'espera de l'auditoria que ha de determinar l'origen del virus.
D'ençà que el Ministeri d'Agricultura va anunciar que s'iniciava una investigació per aclarir si el brot de pesta porcina africana s'havia originat en un laboratori, l'IRTA-CReSA s'ha situat en el punt de mira. Les instal·lacions -a només un quilòmetre d'on van aparèixer els primers senglars infectats- acullen un centre de referència europeu precisament en les malalties del sector porcí. De fet, fa pocs mesos que han començat unes obres d'ampliació que han de permetre ampliar el nombre de laboratoris que treballen amb patògens que requereixen una elevada biocontenció. Fonts de l'IRTA consultades per Nació neguen que aquestes tasques hagin pogut facilitar una fuga del virus perquè fins ara es limiten a “a treballs previs de preparació del terreny i d’urbanització de l’entorn”.