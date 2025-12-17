ERC demana «lideratge» a Illa per la pesta porcina: «Governar no és només gestionar»

Crítiques d'ERC cap a Salvador Illa per la gestió de la pesta porcina. Josep Maria Jové, president del grup parlamentari republicà, ha insistit a dir-li a Illa que "lideri": "Governar no és només gestionar i no es poden donar només respostes tècniques", ha etzibat. ERC, com ja havia manifestat en el moment de la crisi, considera que el president havia d'estar "en primera línia" per transmetre seguretat i tranquil·litat al sector. En paral·lel, Jové també ha retret a Illa la "manca de respecte institucional" per no haver tornat del viatge oficial a Mèxic i per haver dilatat les explicacions a la cambra catalana. Els republicans també han criticat el desplegament de l'exèrcit: "Li agraden massa els uniformes, però el verd d'aquests dies havia de ser el dels Agents Rurals i no el dels militars i la Guàrdia Civil", ha sentenciat Jové.\r\n