Salomé Pradas diu que va rebre ordres de no molestar Mazón el dia de la dana

L'exconsellera de Justícia i Interior valenciana Salomé Pradas ha assegurat que el dia de la dana al País Valencià va rebre ordres de no molestar l'aleshores president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. En una entrevista amb La Sexta per al programa Salvados, que s'emetrà aquest diumenge a les 21.45 hores, de la qual la cadena n'ha avançat un fragment, Pradas diu que es va saltar la instrucció i li va trucar "directament" en saber l'abast de la gota freda d'aquell 29 d'octubre. "Com no havia de saber el president de la Generalitat el que estava passant en una comarca del nostre territori?", planteja.
Durant la conversa amb Salvados, Pradas ha detallat que durant la tarda del 29 d’octubre de 2024, va rebre una sèrie d’indicacions per evitar que el president Mazón estigués al corrent de la situació d’emergència que va acabar ofegant a 229 persones. Malgrat això, afirma que va triar actuar pel seu compte perquè no concebia que el cap del Consell estigués al marge d’allò que estava passant.
Durant l’entrevista, també relata que va intentar posar-se en contacte amb Mazón per informar-lo de l’enviament d’alertes d’emergència, però que ell no va respondre cap de les telefonades. Quan finalment el president es va comunicar amb ella, diu que només li va demanar que continués actualitzant-lo sobre la situació, sense mostrar especial inquietud.
Depurar responsabilitats a l'executiu valencià
El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, va destituir la segona consellera del seu govern, Salomé Pradas, per la gestió de la dana. La consellera d'Interior i Justícia, així com la cap de l'emergència durant la crisi, va encapçalar la reunió del CECOPI el dimarts 29 d'octubre que va esclatar el temporal fins que Mazón es va presentar a les 19:00 hores.
Pradas se sumava així a l'exconsellera d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Núria Montes, la primera a caure del govern Mazón, assenyalada per la manca de sensibilitat en el tracte amb les famílies de les víctimes, arran de les polèmiques declaracions en què renyava les persones congregades a la Fira de València, espai habilitat com a dipòsit de cadàvers.