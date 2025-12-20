Pisarello aspira a ser el «primer alcalde de Barcelona d'origen immigrant»

El portaveu dels Comuns, Gerardo Pisarello, aspira a ser el candidat de BComú a l'alcaldia de Barcelona en les eleccions municipals del 2027. Acompanyat per l'exalcaldessa Ada Colau i el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, Pisarello ha presentat aquest dissabte formalment la candidatura a les primàries, que ha defensat que vol "recuperar" Barcelona. El portaveu dels Comuns també ha fet una crida a la "màxima entesa i cooperació" entre les formacions d'esquerra a la ciutat perquè sigui un "far d'esperança". Per la seva banda, Colau ha reivindicat que Pisarello és la persona adequada per "recuperar l'esperit del 2015" i ha apostat per "construir consensos amplis" a la ciutat. Tot plegat ha succeït en un acte en el casal Ca l'Isidret de Barcelona.
Pisarello ha expressat que és candidat per convertir-se en "el primer alcalde de Barcelona d'origen immigrant". I ha aprofitat per criticar l'actual alcalde, Jaume Collboni: "No ha estat a l'altura de les necessitats de la gent. Ha estat compleixen amb els poderosos i poc valent", ha dit.
En la intervenció d'Ada Colau, aquesta ha recordat que Pisarello era el número dos del 2015 i ha seguit amb el discurs crític contra l'actual alcalde: "Només busca fer-se la foto". Per altra banda, Urtasun ha expressat que Barcelona "necessita una candidatura forta i que doni continuïtat a la gran transformació urbana que va liderar" Colau. El ministre ha assegurat que Pisarello representa la manera de ser de Barcelona, "per elecció", de la que assegura que se sent orgullós.
Tot i l'encoratjament del candidat i els acompanyants, Pisarello ha reconegut que arribar a ser alcalde és un fita molt difícil, però "és possible" si les forces progressistes s'organitzen.