Colau i Urtasun es mullen per Pisarello a les primàries de BComú

Aquest dimecres s'avançava a El Periódico la possible candidatura de l'actual secretari del Congrés dels Diputats Gerardo Pisarello a les primàries de BComú per optar a l'alcaldia el maig del 2027. Aquest dijous ha sigut el mateix Pisarello qui ho confirmava i ha expressat que farà la seva presentació pública el dissabte 20 de desembre davant de la Biblioteca Gabriel García Márquez. Però no ho farà a soles, de fet, com ja va avançar El Periódico i hui mateix ha confirmat Pisarello, estarà acompanyat de l'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau i el ministre de Cultura Ernest Urtasun.
La seva candidatura arriba en un moment en què els focus apuntaven cap a Janet Sanz, qui ha deixat la carrera política al setembre, com la possible successora d'Ada Colau. Tot i això, costa desvincular la figura de l'exalcaldessa de Barcelona de la de Gerardo Pisarello, després que l'actual diputat al Congrés fos el número dos de Barcelona en Comú l'any 2015, quan van guanyar les eleccions a la capital catalana. Malgrat això, segons expliquen diverses fonts a Nació, hi ha veus que reclamen unes primàries en què es valori estrictament les persones i el projecte que integrin les candidatures, i es deixin de banda la cerca de suports simbòlics per part de tòtems de l'espai polític.
Moviments a la candidatura alternativa de Bob Pop
Després d'un primer acte obert a la ciutadania per fer debat polític, fa tres setmanes, aquest mateix dimarts Bob Pop tornava a convocar una trobada en un bar del barri del Raval. "Ens trobem per parlar de diversitat i política i també de la Barcelona que volem recuperar entre totes", es menciona a les convocatòries.
En aquestes reunions públiques s'hi ha acabat veient figures com la de la diputada al Parlament Susanna Segovia, l'exdiputat i part destacada de BComú els darrers anys Enric Bárcena, el membre de l'executiva nacional dels Comuns Ximo Balaguer, la historiadora i candidata dels Comuns per Girona en el passat Rosa Lluch o el dramaturg Guillem Clua.