L'adeu de Janet Sanz simplifica el camí de BComú cap al 2027: Pisarello o una sorpresa

Camisa de màniga curta, tauleta electrònica sota el braç i somriure persistent. Així atenia Gerardo Pisarello les paraules de comiat de Janet Sanz, aquest dilluns al matí, des de la segona filera d'un cúmul de cadires de plàstic desplegades al mig del carrer de Consell de Cent, a Barcelona. L'actual presidenta del grup municipal de BComú comunicava que deixava la política i certificava que no formaria part de les properes llistes de la seva formació a les eleccions del 2027. La informació, avançada per Nació, simplifica una partida encara incerta. I, sense haver-ho de fer explícit, molts dels presents miraven de tant en tant Pisarello. Amb Sanz desapareixent formalment de l'equació, l'home de la camisa de màniga curta, tauleta electrònica sota el braç i somriure persistent és el més ben situat per encapçalar la pròxima candidatura dels comuns a Barcelona. Serà això o una sorpresa, apunten diverses fonts consultades.
En cap cas està tancada la cursa interna a Barcelona en Comú per decidir qui serà el número 1 de la formació en els pròxims comicis, però el ventall d'opcions sòlides és limitat. Malgrat que l'actual cap de files del grup municipal, Janet Sanz, ja s'havia allunyat d'aquest plantejament els darrers mesos, encara hi havia veus destacades de l'espai polític dels comuns que la veien amb bons ulls. Ara, aquesta via ha quedat totalment descartada.
Així, la gran urgència de BComú ara és garantir que hi ha una alternativa que sostingui el projecte més enllà d'Ada Colau, qui ha encapçalat la candidatura les tres darreres cites electorals. La primera vegada la seva formació va guanyar les eleccions, i en els dos comicis posteriors els comuns es van mantenir relativament a prop de la victòria. 11, 10 i 9 regidors són els representants aconseguits a les tres darreres convocatòries a les urnes, respectivament. Mantenir aquests números és la gran aspiració del partit barceloní.
La cerca d'un nom que pugui encapçalar el projecte ha anat guanyant rellevància per dos motius. El primer, perquè si bé ella no ho ha descartat categòricament, la possibilitat que Colau vulgui tornar a optar a l'alcaldia és difusa. A hores d'ara, l'exalcaldessa està centrada en l'àmbit d'infliuència internacional, fins al punt d'haver-se embarcat en la Global Sumud Flotilla, amb la intenció d'obrir un canal d'ajuda humanitària a Gaza. I en segona instància, ja fa temps que a dins de la formació existeix un corrent intern que defensa que BComú ha de poder emancipar-se de Colau, que ja ha arribat el moment de passar pàgina i bastir un nou cicle polític amb lideratges diferents.
Tot plegat deixa, a hores d'ara, un nom més ben situat que cap altre. Algunes veus de Barcelona en Comú veuen en Gerardo Pisarello un perfil que combina experiència política, vincle amb el projecte municipalista dels comuns i espurnes carismàtiques. També suposaria tornar a integrar a la candidatura d'esquerres la figura que va fer de número 2 de Colau a les eleccions del 2015, quan van aconseguir ser la força més votada. Pisarello va exercir com a primer tinent d'alcaldia durant tot aquell mandat fins que al final va fer el salt al Congrés dels Diputats. Des de llavors, la seva acció política ha estat focalitzada a Madrid, on és secretari de la Mesa del Congrés.
Més enllà de Pisarello
Altres opcions reconeixibles, com la del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, o la de l'eurodiputat Jaume Asens, s'han arribat a pronunciar, però no tenen la mateixa consistència. Tampoc està clar que es pugui aconseguir un fixatge estrella, o la irrupció d'una figura sòlida que emani de la societat civil, com una dècada enrere va passar amb Ada Colau. Internament, fa mesos que es remenen alternatives fora de la política institucional, però cap acaba de tenir prou entitat o prou predisposició per entrar a les travesses oficials. El cicle polític tampoc no ho afavoreix, amb les esquerres a la baixa, matisen fonts internes.
De moment, ningú tanca cap porta, però el cronòmetre pressiona cada vegada més. La conclusió és que, amb les cartes que hi ha ara mateix sobre la taula, el candidat de BComú a les properes eleccions municipals serà Pisarello o una sorpresa, un cop d'efecte.