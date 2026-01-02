Feijóo remet a la jutgessa la conversa amb Mazón el dia de la dana: «Porta la iniciativa de comunicació, és la clau»

El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha remès aquest divendres al jutjat d'Instrucció de Catarroja, que investiga la gestió de la dana que va provocar 230 morts a la província de València, els missatges que va enviar el 29 d'octubre de 2024 al llavors president de la Generalitat, Carlos Mazón. En aquests whatsapps s'interessa pel nombre de morts i desapareguts, pregunta a Mazón si el Govern li ha cridat i confia que els estigui prestant ajuda. A més, li recomana en un parell d'ocasions liderar la comunicació perquè és "la clau", segons consta en l'acta notarial a la qual ha tingut accés Europa Press.
Així, a les 19.59 hores, en el segon whatsapp amb Mazón, li envia un missatge d'ànim i afegeix: "Lidera informativament com vas fer amb l'incendi", en al·lusió a l'incendi en un edifici del Campanar, un barri de València, el febrer de 2024. En aquesta desena de missatges que van intercanviar aquesta nit, n'hi ha un altre en el qual li diu de nou: "Porta la iniciativa de comunicació... És la clau. Els alcaldes diputacions coordinats i amb la gent i tu informant".
El passat dia 24 de desembre, el president del PP ja va manar a la jutgessa els whatsapps que li va enviar l'expresident de la Generalitat el dia de la tragèdia i va sol·licitar que la seva declaració com a testimoni, prevista pel 9 de gener, es produeixi per mitjans telemàtics, una petició a la qual la jutgessa ha accedit. Davant de les crítiques que va rebre, sobretot del PSPV, per no enviar la seva conversa completa amb Mazón, Feijóo es va justificar el passat dia 29 de desembre davant dels mitjans assegurant que havia remès a la jutgessa el que li havia demanat i mostrava la seva disposició a manar-li els missatges que ell va enviar a Mazón si els hi reclamava.
Una acta notarial de 24 pàgines
Finalment, aquest divendres Feijóo ha remès a la jutgessa una altra acta notarial amb aquests missatges que va manar al que fos president del Consell el dia 29 d'octubre de 2024. "Mentre des del Govern acusen els jutges de prevaricació i Pedro Sánchez i la seva exfiscal canvien de mòbil o esborren missatges, Feijóo segueix col·laborant amb la Justícia de manera exemplar, com no podria ser d'una altra manera", han destacat fonts del partit.
Segons el PP, davant de "la total desinformació" del Govern de Sánchez a l'inici de la dana, Feijóo es va posar en contacte amb Mazón per "conèixer de primera mà la situació i proposar la coordinació amb ajuntaments i diputacions, així com per sol·licitar que s'informés la ciutadania". Igualment, va manifestar la seva disposició a acudir a València amb promptitud, han afegit fonts de la formació. Fonts de l'equip de Feijóo consideren que els missatges que ha lliurat a la jutgessa "corroboren i ratifiquen la total transparència del president nacional del PP que, a diferència de Sánchez, no té res a ocultar i es va interessar des del primer minut per la desgràcia esdevinguda en una part del seu país".
Diversos missatges durant tot el dia
En l'acta notarial, a la qual ha tingut accés Europa Press, Feijóo assegura que remitent a la jutgessa "totes les comunicacions" enviades a Mazón el 29 d'octubre i que "complementen el conjunt de missatges rebuts" de l'expresident de la Generalitat, deixant clar que "no ha estat esborrat cap dels missatges d'aquest xat". Segons recull el document, el primer missatge es va produir a les 19.59 hores, després de conèixer pels mitjans "l'agreujament de la situació a València". En aquest primer missatge escriu: "Amic Carlos. Us envio a tots els ciutadans de la Comunitat Valenciana la meva solidaritat i ànim per superar aquesta situació. Estic a l'ordre per què tota l'organització i jo mateix puguem ser d'utilitat. Una forta abraçada".
A les 20.26 hores mana un altre missatge: "Ànim. Lidera informativament com vas fer amb l'incendi". A les 21.29 hores va escriure: "Perdona Carlos. Estic en un acte. Et puc trucar a les 22.30 h. El que sentim és que esteu malament. Morts? Desapareguts? Danys quantiosos? Ànim, Amics". En un altre whatsapp a les 21.45 hores respon amb un "Be". I a aquesta mateixa hora, hi ha un altre missatge el contingut del qual és la incorporació d'un contacte en el qual apareix la foto enquadrada en un cercle i l'expressió "Pallete (J. María) Telefónica" i, a nivell inferior, la paraula missatge.
A les 23.21 hores Feijóo escriu: "Diu el Govern q us ha cridat... espero q sigui així i us estiguin prestant ajuda suficient". A les 23.23 hores pregunta a Mazón: "A q hora us han cridat? Q ministre tens de referència?". En un altre missatge a la mateixa hora pregunta: "Quan es creu que acaba la dana?". Un parell de minuts després afegeix Feijóo: "Si creus que haig d'anar matí o el dijous al matí. Estic a l'ordre". A les 23.27 hores escriu: "Lògic. Ànim amic. Porta la iniciativa de comunicació... És la clau. Els alcaldes diputacions coordinats i amb la gent i tu informant".
Les respostes de Mazón a Feijóo
A les 20.08 hores va arribar la primera resposta de Mazón. "Gràcies, Presi", va respondre. "Després t'explico. S'està fotent cada minut", va continuar el dirigent valencià que, cap a les 20.15 hores, li va manar un altre missatge: "Nit llarga al davant". Segons el context aportat per Feijóo al jutjat, a les 21.44 hores rep un altre missatge per part de Mazón justificant que li havia cridat per demanar-li el telèfon mòbil a l'expresident de Telefònica.
A les 21.45 hores, Mazón li agraeix a Feijóo les seves paraules i l'informa: "Estem desbordats, no sabem el que està passant realment, però ens arriben desenes de desapareguts i no puc confirmar-los". En un altre missatge posterior, a les 23.21 hores, l'expresident valencià assenyala a Feijóo que el Govern "més o menys sí" està a disposició, encara que assegura que "han muntat un gabinet de crisi que no val per res". "Bah", afegeix sobre el comitè de crisi que l'Executiu va organitzar aquella nit, presidit per la vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero.
Mazón també l'informa, a les 23.23 hores, que va parlar amb el president del Govern, Pedro Sánchez, amb la vicepresidenta Montero; a més de la ministra de Defensa, Margarita Robles, el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, "perquè tinguin en prealerta possibles efectius per a matí". A aquesta mateixa hora, Mazón abunda en la gravetat de la situació. "El problema ara és que no podem ni entrar en molts pobles amb gent en les teulades morta de por", subratlla, per després afirmar-li a Feijóo que en aquell moment, a través de la Delegació del Govern, tenien el que necessitaven, que és la Unitat Militar d'Emergències (UME).
A les 23.25 hores, en un altre 'whatsapp' a Feijóo, Mazón li avança que "ja estan apareixent morts a Utiel" però no ho han fet públic i que "apareixeran més". "Un puto desastre va a ser això presi", li comenta. L'última comunicació aquell dia entre tots dos va ser a les 23.29 hores.