La Flotilla denuncia que hi ha drons «sobrevolant» les embarcacions que van cap a Gaza

La Global Sumud Flotilla ha denunciat que hi ha drons "sobrevolant" la quarantena d'embarcacions que es dirigeixen cap a la Franja de Gaza. Segons un comunicat dels organitzadors de la iniciativa, des de les 20 h del diumenge fins a les 03:30 h de la matinada d'aquest dilluns "s'han registrat observacions i sons" de drons sobre "bona part" dels vaixells que van més agrupats.
"El que ha sobrevolat a les tres de la matinada és un dron dels Estats Units ja inclòs en el dossier d'atacs que comet vols regulars des del 5 de setembre entre la base militar de Sicília, i les costes de Gaza i Israel", ha indicat la Flotilla. Segons han detallat, el dron estatunidenc "vola a 45.000 peus d'altura i no és visible ni audible" des dels vaixells.
Pel que fa a la resta de drons, l'organització de la Flotilla ha assenyalat que volaven "més avall", però que no tenen informació sobre el tipus de drons, des d'on es van enviar ni el país a què pertanyen. "En les últimes setmanes, Israel ha escalat la seva campanya per desacreditar, difamar i criminalitzar la Flotilla Global Sumud, intentant falsament la missió humanitària dirigida per civils com una amenaça per a la seguretat", ha criticat la Flotilla.
En el comunicat, també denuncien que el govern israelià "fabrica el consentiment per a l'ús de la força letal contra voluntaris humanitaris pacífics". "L'escalda en la retòrica israeliana arriba en un moment en què múltiples drons d'origen no identificat s'han observat seguint la flota, el que augmenta les preocupacions sobre la seguretat dels participants", han assenyalat.
"El dret internacional és clar: els civils involucrats en missions humanitàries estan protegits i, qualsevol atac o obstrucció a la Flotilla, violaria les Convencions de Ginebra. Els esforços per trencar el setge il·legal d'Israel a Gaza són actes protegits", han insistit. En el text, els organitzadors de la iniciativa afirmen que Gaza "manté la sobirania sobre les seves aigües i que la flota navega dins dels seus drets per entregar ajuda i desafiar les violacions d'Israel".
"L'intent d'Israel de qualificar aquesta missió com il·legítima és un esforç per reescriure el dret internacional i ocultar els seus propis crims de guerra [...] Sense desanimar-nos, continuem el rumb a Gaza, un poble que suporta l'imparable bombardeig israelià, la fam i el desplaçament massiu", han conclòs.