Una enquesta revela que el 50% dels catalans voldria trencar vincles amb Israel i Rússia

Publicat el 22 de setembre de 2025 a les 11:34

La meitat de la població catalana és partidària de trencar els vincles comercials, esportius i artístics amb Israel i Rússia mentre durin les actuals ofensives militars a Gaza i Ucraïna, respectivament. Així es desprèn de l'Enquesta sobre Convivència i Seguretat a Catalunya 2025, encarregada per l'Institut Català Internacional per la Pau (ICIP).

En concret, un 50% dels enquestats dona suport a la ruptura de relacions comercials amb Israel i un 48% amb Rússia. Els contraris a aquestes mesures són el 19% en el cas d'Israel i el 17% en el cas de Rússia. El rebuig s'estén també a la participació d'aquests estats en competicions esportives i artístiques internacionals, així com al manteniment de relacions diplomàtiques.

