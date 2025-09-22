Una enquesta revela que el 50% dels catalans voldria trencar vincles amb Israel i Rússia

La meitat de la població catalana és partidària de trencar els vincles comercials, esportius i artístics amb Israel i Rússia mentre durin les actuals ofensives militars a Gaza i Ucraïna, respectivament. Així es desprèn de l'Enquesta sobre Convivència i Seguretat a Catalunya 2025, encarregada per l'Institut Català Internacional per la Pau (ICIP).\r\n\r\nEn concret, un 50% dels enquestats dona suport a la ruptura de relacions comercials amb Israel i un 48% amb Rússia. Els contraris a aquestes mesures són el 19% en el cas d'Israel i el 17% en el cas de Rússia. El rebuig s'estén també a la participació d'aquests estats en competicions esportives i artístiques internacionals, així com al manteniment de relacions diplomàtiques.\r\n