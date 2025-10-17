Avís de BComú a Bob Pop: si vol optar a l'alcaldia, s'ha de buscar una parella de candidatura

Barcelona en Comú afronta una pirueta difícil els pròxims mesos: la configuració d'una candidatura municipal de cara al 2027 després de l'etapa d'Ada Colau. La formació planteja la necessitat de tancar ja una proposta pròpia per optar a l'alcaldia, però alhora mantenen oberta la possibilitat d'integrar-hi altres partits polítics o actors de la societat civil més endavant. També es preveu escollir un tàndem com a aposta renovadora per evitar els "hiperlideratges", asseguren fonts de la direcció de BComú, però tampoc es pot assegurar del tot què passaria si Colau canviés de rumb i volgués implicar-se a l'últim moment en la candidatura. Davant aquest joc d'equilibris desafiant, els comuns barcelonins han optat per deixar de bandes els condicionals i engegar el seu procés per tenir, almenys, una base míninament sòlida de cara a les pròximes eleccions municipals.
Una de les claus d'aquest procés és la condició de presentar-hi un tàndem. BComú ha decidit que aquesta vegada siguin dues persones -i no una, com és habitual- les que encapçalin les llistes. Compartiran el lideratge de la candidatura, faran campanya electoral com a parella, i es buscarà fugir de la idea d'un sol capità de vaixell. A les mateixes eleccions primàries de la formació, els candidats hauran de presentar-se en format tàndem. Això afecta especialment una de les sorpreses de les últimes setmanes: la proposta de Bob Pop de ser alcaldable pels comuns. Segons expliquen fonts del partit, ja se li ha comunicat a l'escriptor i comunicador les condicions per participar del procés de selecció de les candidatures, fet que inclou la necessitat de tenir una acompanyant -ha d'haver-hi almenys una dona en qualsevol dels tàndems- en la seva proposició política.
La idea és votar el reglament que posarà les bases de les eleccions primàries al desembre i engegar l'any 2026 amb el ball de propostes internes sobre la taula. Tot plegat acabaria amb una votació de la militància per decidir quin projecte s'imposa. De moment, la candidatura més avançada internament és la de Gerardo Pisarello, que tornaria a l'àmbit municipal després de ser el número dos de Colau l'any 2015, quan van guanyar les eleccions. En el seu cas, tampoc s'ha plantejat públicament qui seria la dona que l'acompanyaria, però diverses veus apunten a l'ascendència que té Gemma Tarafa, figura imprescindible els últims anys tant dins de la formació com en el grup municipal a l'Ajuntament.
Mentrestant, aquest mateix dissabte està previst que BComú retoqui també el codi ètic, que entre altres mesures estableix el temps màxim que poden dedicar a la política municipal o el sou a cobrar, per esclarir algunes condicions. Per exemple, es deixarà de mencionar en algun cas el número de mandats, ja que donaria peu a equívoc (Què passa si ets escollit per entrar al consistori però hi acabes estant només uns mesos a l'Ajuntament? S'ha gastat un mandat del crèdit polític?) per parlar d'anys. Així, el màxim contemplat seran 12 anys de dedicació a la política institucional del consistori. Això, tècnicament, deixaria un espai de dos anys de marge per a Ada Colau, que només n'hi ha passat 10, ja que va marxar del consistori a mig mandat anterior. En qualsevol cas, l'exalcaldessa ha anat repetint que el seu lloc cada vegada és més lluny de tornar a la política institucional. Un retorn d'última hora després d'haver-ho negat és possible -ja ho va fer Xavier Trias- però a hores d'ara és una possibilitat remota. L'aposta pel 2027 és pel tàndem que surti d'unes eleccions primàries imminent, insisteixen des de la direcció del partit.