Bob Pop es posa a disposició dels Comuns per ser alcaldable per Barcelona el 2027

La força atractiva de la política a vegades deixa sorpreses. És el cas del matí d'aquest dilluns, moment en què el comunicador, escriptor i activista pels drets LGTBI Bob Pop ha anunciat la voluntat de fer el salt a la política i de presentar-se a les eleccions municipals de Barcelona l'any 2027. La seva idea és fer-ho de la mà de BComú, si és que la formació hi està interessada. El seu objectiu és sostenir el llegat d'Ada Colau, ha assegurat en els micròfons de la Cadena SER, al programa "Hoy por hoy".
"A mi m'encantaria ser en una alcaldia amb l'Ada. Però si l'Ada no hi és, per què no m'hi presento jo? Em sotmeto a tots els processos participatius, tant interns com externs, de l'organització. Em poso a disposició dels Comuns, de les primàries i de tot", ha reblat Bob Pop, de manera absolutament convençuda. "Vull fer política. I fer política des de Barcelona podria estar molt bé. Podríem canviar coses i, sobretot, que la gent visqui millor", ha afegit.
Cap al migdia, el mateix Bob Pop ha iniciat un canal de Telegram en què formalitza, amb un text, les seves intencions: "He decidit fer un pas que ni jo mateix m'hauria imaginat fa uns anys: presentar-me a les primàries de Barcelona en Comú quan es convoquin am bla idea -tan senzilla com radical- de tornar la ciutat a la gent". En el mateix escrit iniciàtic, el comunicador assegura que és el moment de "fer preguntes col·lectives i honestes sobre com volem viure, cuidar-nos i compartir" la capital catalana.
A la consulta de Nació, la formació barcelonina ha reaccionat amb els braços oberts, al posicionament del comunicador. Fonts de BComú assenyalen que el partit "està en un moment en què vol refrescar l'aposta que té per la ciutadania i el seu projecte per Barcelona" i "que persones de la importància de Bob Pop es vulguin oferir és un símptoma que l'espai és fort, atractiu, transversal i un referent progressista amb opcions de recuperar l'alcaldia". En el mateix sentit, recorden que el procés de primàries està previst que s'engegui "a finals de novembre" i que la intenció és que finalizi cap al febrer. El resultat hauria de ser una proposta de tàndem electoral, de dues figures que es complementin i encapçalin la candidatura.
Anteriorment, Bob Pop s'havia mostrat públicament compromès amb BComú, en especial al voltant de la figura de Colau. De fet, a les darreres llistes electorals, ja va integrar-se a la candidatura municipal en el número 38 com a cara pública que feia suport al projecte polític.
Un moment decisiu a BComú
Ara, la formació municipal barcelonina està en un moment d'impàs, mentre acaba d'aclarir quin és un candidat amb prou força per intentar recuperar l'alcaldia a les pròximes eleccions. Fins ara, el més ben posicionat era Gerardo Pisarello. En aquest moment d'indefinició, ha irromput una nova proposta difícil de calcular: Bob Pop com a alcaldable barceloní? El temps -i BComú- decidirà.
A més d'haver bastit una carrera barrejant diverses pulsions periodístiques, comunicatives o d'entreteniment, Bob Pop també s'ha convertit en una figura sovint referenciada en l'entorn dels comuns com un exemple de dissidència orgullosa. L'any 2019, a més, va explicar que patia esclerosi múltiple, la malaltia que l'obliga a moure's habitualment en cadira de rodes.