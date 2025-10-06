Totes les vulneracions de drets denunciades per Colau i els integrants de la Flotilla

L'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau, el regidor d'ERC Jordi Coronas i quatre integrants catalans més de la Global Sumud Flotilla ja són a casa després de ser interceptats en aigües internacionals per les Forces de Defensa d'Israel (FDI) quan s'apropaven a la Franja de Gaza amb material humanitari i passar diverses nits en una presó d'alta seguretat al desert. En l'arribada a l'aeroport del Prat la nit d'aquest diumenge, Colau i Coronas han denunciat el "tracte denigrant" que han rebut per part d'Israel i han alertat que ha "violat tots els drets".
"Ens han tractat malament, però no és res comparat amb el que passa al poble de Palestina cada dia", ha assenyalat Colau, que ha carregat contra el "segrest il·legal" per part de les autoritats israelianes. Per la seva banda, Coronas ha afirmat que Israel representa "l'antidemocràcia" i l'ha titllat d'"estat feixista, corrupte i genocida".
Insults i humiliacions
Quan van arribar al port de la ciutat d'Ashdod després de ser assaltats per l'exèrcit israelià en aigües internacionals, Colau i Corones afirmen que els esperaven "centenars de policies molt agressius i violents". Tal com expliquen, els activistes van estar hores de genolls i, fins i tot, amb el cap a terra mentre els insultaven i humiliaven. "Ens arrencaven la roba", han recordat.
Fred durant els trasllats
Colau ha relatat que el trasllat a la presó de Beer Sheva, on han estat retinguts diversos dies fins que han signat una declaració en què han hagut d'admetre una entrada il·legal al país per poder ser alliberats per la via ràpida i sense judici. Segons ha explicat l'exalcaldessa, els van tenir moltes hores sense menjar ni beure i els van treure la roba abans d'entrar a les furgonetes per traslladar-los en un viatge de dues hores. Aleshores, ha recordat, els policies van posar l'aire condicionat a una temperatura molt baixa.
Firmes dels policies en nom seu
Al seu torn, Coronas ha denunciat que han estat els mateixos policies israelians els qui han signat, a última hora, els documents en què els han fet admetre que eren els capitans dels vaixells interceptats, que van entrar de manera il·legal al país i que accepten l'embargament de les embarcacions. "Quan ens hem negat a firmat, els mateixos policies ho han fet per nosaltres", ha reblat.
Sense contacte amb els advocats
Durant tot el procés, Colau i Coronas afirmen que no han pogut contactar amb els seus advocats, tot i que el govern espanyol assegura que ha pogut prestar assistència consular a tots els integrants espanyols de la Flotilla. Tanmateix, Salvador Illa els va oferir els serveis jurídics de la Generalitat. Un servei que tampoc els va arribar.