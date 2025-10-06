Israel preveu alliberar la resta d'integrants catalans de la Flotilla aquest dilluns

Israel ha comunicat al govern espanyol que té la intenció d'alliberar tots els integrants catalans i de la resta de l'Estat -un total de 28- de la Global Sumud Flotilla aquest dilluns. Així ho ha confirmat el ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio en què s'ha mostrat prudent i ha matisat que, fins que no siguin a l'avió, no ho podrà confirmar. De la mateixa manera, no ha confirmat si aterraran ja a l'Estat o es quedaran a Grècia en una primera escala.
Amb el retorn d'Ada Colau, Jordi Coronas, Guillem Esteban, Sofía Peris, Laia Rosell i Cèlia Vélez aquest diumenge, encara hi ha integrants de la missió humanitària empresonats. Són els que no han acceptat signar una declaració de culpabilitat per haver entrat "il·legalment" a Israel, entre els qui hi ha dos membres de la CUP: Pilar Castillejo, diputada, i Adrià Plazas.
De fet, el president del Parlament, Josep Rull, ha reclamat aquest diumenge el "retorn immediat" de la diputada i la resta dels empresonats. Tant Castillejo com Plazas s'han negat a signar la deportació immediata que els hauria permès marxar sense un judici, però que hauria implicat assumir il·legalitats imputades per Israel.
La CUP confirma el retorn
La CUP ha confirmat el retorn dels seus membres encara detinguts. Castillejo, presidenta del grup parlamentari, i Plazas, membre del secretariat nacional es troben entre els 28 ciutadans de l'Estat alliberats. Segons ha detallat la formació anticapitalista, al migdia viatgen de Tel-Aviv a Atenes i posteriorment agafen un vol cap a Madrid, amb l'arribada a Barcelona prevista per a aquest dimarts.
Su Moreno, portaveu de la CUP, ha assegurat que no tenen cap informació sobre l'estat dels detinguts ni saben si han format part de la vaga de fam que han iniciat alguns dels detinguts. Sigui com sigui, els anticapitalistes celebren la tasca dels seus companys: "Han estat la guspira de les manifestacions", ha constatat Moreno, que ha animat a continuar les mobilitzacions amb la vaga general convocada per al 15-O. Per altra banda, la CUP també critica l'actuació del PSC: "Simbòlicament, dona suport a Gaza i després reprimeix les manifestacions", han denunciat, anunciant que demanaran explicacions al Govern des del Parlament.
Una setmana després de ser assaltats en aigües internacionals quan s'apropaven a la Franja de Gaza i de ser empresonats en una presó d'alta seguretat al desert a prop de la ciutat de Beer Sheva, els polítics i activistes esperen sortir d'Israel i tornar a casa aquest dilluns. Albares, però, ha parlat de previsions i no ha donat detalls ni de la ruta ni de l'hora de sortida per no fer embarrancar l'operació. "Treballem perquè arribin com més aviat millor", ha dit el ministre d'Exteriors.
El testimoni de la resta dels integrants de la Flotilla permetrà ampliar el de Colau i Coronas, que aquest diumenge han denunciat el "tracte denigrant" que han rebut per part d'Israel i han alertat que ha "violat tots els drets". "Ens han tractat malament, però no és res comparat amb el que passa al poble de Palestina cada dia", ha assenyalat Colau, que ha carregat contra el "segrest il·legal" per part de les autoritats israelianes. Per la seva banda, Coronas ha afirmat que Israel representa "l'antidemocràcia" i l'ha titllat d'"estat feixista, corrupte i genocida".