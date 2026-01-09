El president de Junts al Maresme critica el rebuig del partit al nou finançament: «Revertirà en benefici dels catalans»

El president comarcal de Junts al Maresme, Carles Bosch, ha criticat el posicionament del partit respecte del nou finançament, després de l'acord entre ERC i el govern espanyol. Bosch ha explicat en declaracions a l'ACN que malgrat la crítica que es pugui fer als republicans per no aconseguir el concert econòmic promès, Catalunya "no pot renunciar" als 4.700 milions d'euros addicionals del principi d'ordinalitat: "Aquests diners revertiran en benefici dels catalans, de la Generalitat i serveis que oferim a ciutadania". El líder maresmenc de Junts comparteix "l'enuig" del seu partit amb ERC, però avisa que un vot en contra del nou finançament "serà molt difícil d'explicar" i demana a la direcció que sigui "permeable" i escolti el territori.\r\n