La formalització de la candidatura de Pisarello sacseja BComú

Les transicions en els lideratges sempre són delicades, més encara en els partits de base assembleària, i més encara si hi sumem un context polític desafiant. Amb aquests ingredients a taula, les tensions emergeixen amb més facilitat i això és el que, de portes endins, ha passat a Barcelona en Comú durant les últimes hores. Una informació avançada per El Periódico i confirmada per Europa Press detalla que l'actual secretari del Congrés dels Diputats Gerardo Pisarello formalitzarà aquest dissabte la seva candidatura a les primàries de BComú per optar a l'alcaldia el maig del 2027. Les formes i el moment de l'anunci han sacsejat els ànims a la formació municipal, expliquen diverses fonts a Nació.
Si bé la seva candidatura era un secret de domini públic, explicat en diverses ocasions també a aquest diari, els tempos de la confirmació pública no estaven previstos tan aviat. De fet, fonts dels comuns barcelonins detallen que la idea era que s'aclarissin i formalitzessin les candidatures -l'escriptor i comunicador Bob Pop també té previst formar-ne part- a partir del gener.
Tot plegat, a més, ha emergit durant la setmana en què acaba la carrera política de Janet Sanz. Alguns sectors de BComú veuen amb desconfiança que aquesta informació hagi arribat a la premsa precisament en un moment en què els focus apuntaven cap a Sanz, l'altra figura que es va plantejar com a possible successora d'Ada Colau i que actualment és la cara més reconeixible dels comuns a Barcelona. De fet, una font recorda que el mateix dia que la Janet Sanz anunciava que deixava la política -el 22 de setembre- va aparèixer una altra informació -també a El Periódico- amb Gerardo Pisarello com a protagonista, tot destacant el pes que guanyava la seva candidatura com a pròxim alcaldable.
L'entorn de Pisarello, però, conscient de les interpretacions que corrien, ha fet arribar un comunicat a la premsa a última hora d'aquest dimarts. El text ni confirma ni desmenteix el detall de les informacions publicades, però intenta calmar les aigües. "Aquesta setmana Barcelona en Comú tanca col·lectivament una etapa amb Janet Sanz al capdavant del grup municipal, una etapa que mereix tota l'atenció i el reconeixement", remarca el missatge. Tot seguit, reconeix que sí que oferirà una roda de premsa el pròxim dissabte. En aquest cas, expressa que és "per aclarir les informacions conegudes fins ara".
De fet, la informació publicada al diari de Prensa Ibérica afirma que Pisarello ja compta amb el suport explícit de l'exalcaldessa Colau per a la seva candidatura. Els dos implicats -Gerardo Pisarello i Ada Colau- han estat directament contactats per aquest diari, però cap dels dos ha volgut fer-ne cap valoració. Ni negar-ho, ni confirmar-ho.
Moviments a la candidatura alternativa de Bob Pop
Sigui com sigui, la possibilitat que la líder de BComú a les tres darreres eleccions municipals es mulli ja per una candidatura s'interpreta des de l'entorn de Bob Pop com un gest d'inquietud entre els membres de la proposta més oficialista. El cert, però, és que costa desvincular la figura d'Ada Colau de la de Gerardo Pisarello, després que l'actual diputat al Congrés fos el número dos de Barcelona en Comú l'any 2015, quan van guanyar les eleccions a la capital catalana. Malgrat això, hi ha veus que reclamen unes primàries en què es valori estrictament les persones i el projecte que integrin les candidatures, i es deixin de banda la cerca de suports simbòlics per part de tòtems de l'espai polític.
Després d'un primer acte obert a la ciutadania per fer debat polític, fa tres setmanes, aquest mateix dimarts Bob Pop tornava a convocar una trobada en un bar del barri del Raval. "Ens trobem per parlar de diversitat i política i també de la Barcelona que volem recuperar entre totes", es menciona a les convocatòries. En aquestes reunions públiques s'hi ha acabat veient figures com la de la diputada al Parlament Susanna Segovia, l'exdiputat i part destacada de BComú els darrers anys Enric Bárcena, el membre de l'executiva nacional dels Comuns Ximo Balaguer, la historiadora i candidata dels Comuns per Girona en el passat Rosa Lluch o el dramaturg Guillem Clua.
La incògnita dels tàndems
Entre els dubtes que queden per resoldre, n'hi ha un que destaca especialment. Qui serà l'acompanyant de cadascun dels candidats a les primàries? El format escollit per Barcelona en Comú és presentar un tàndem als comicis electorals del 2027, i això ha de quedar reflectit també a la proposta que votarà la militància pròximament. L'única certesa és que hauran de ser dues dones, ja que els duos han de ser paritaris. Entre els acompanyants de Bob Pop havia sonat amb força el nom de Rosa Lluch. Tanmateix, contactada per Nació, la historiadora -i filla d'Ernest Lluch- ho nega categòricament: "M'interessa i dono suport a la seva candidatura, però segur que no seré la seva número dos".
Així, el camí dels pròxims mesos a Barcelona en Comú encara deixa diverses incògnites per destapar. La idea és rematar l'elecció del candidat cap al febrer, però, com s'ha vist aquesta mateixa setmana, sempre és possible que hi hagi sorpreses.