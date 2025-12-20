Govern i entitats activen un local perquè hi dormin desallotjats del B9 a partir de diumenge a la nit

El Departament de Drets Socials juntament amb entitats socials han acordat posar en marxa un dispositiu provisional d’emergència per atendre alguns dels desallotjats de l’antic Institut B9 de Badalona. Segons ha informat el departament, es tracta d’un servei perquè hi puguin pernoctar i que es posa en marxa per les condicions climatològiques adverses. Ubicat a la mateixa ciutat, funcionarà entre les vuit del vespre i les nou del matí a partir de diumenge a la nit. Fonts de la conselleria han explicat que aquest dissabte s’està fent un cribratge previ per determinar quins dels afectats estan en situació de més vulnerabilitat.
Segons el Departament, aquest dispositiu provisional s’ha acordat entre el Govern, diverses entitats locals que treballen a Badalona, Càritas Diocesana de Barcelona, Creu Roja, Sant Joan de Déu Serveis Socials i la Fundació Llegat Roca i Pi. El servei de pernoctació també té el suport del centre diürn Folre. Drets Socials destaca que aquesta actuació se suma a altres que ha fet la conselleria amb els serveis socials municipals, i destaca que des del mes de setembre ha mantingut reunions setmanals per col·laborar en la cerca de solucions per als més vulnerables, oferint “recursos i suport tècnic”.
Un local per acollir 15 dels desallotjats del B9
Les entitats socials de Badalona s'han mobilitzat per tal d'evitar que les persones desallotjades hagin de tornar a dormir al ras. El portaveu de Badalona Acull, Carles Sagués, ha explicat en declaracions a la premsa aquest dissabte a la tarda que disposen del Casal Antoni Sala i Pont per acollir 15 persones aquesta nit. Ara treballen per buscar una solució per als que no podran acudir-hi i que segueixen sota un pont de l'autopista C-31 mentre voluntaris i organitzacions estan oferint aliments i roba d'abric.
S'ha estat treballant al llarg del dia amb Càritas i l'Arquebisbat per veure si es podia disposar d'algun espai de l'Església perquè hi dormin més persones, però Sagués ha dit que de moment no ha estat possible. Ara es començaran a traslladar matalassos al casal perquè una quinzena de persones hi passin "unes quantes nits". "Deu o quinze dies segur que podrien estar-hi", ha confiat Sagués.
El sindicat CCOO ha ofert un immoble per guardar-hi el menjar que tenien els desallotjats i el que han rebut d'aportacions solidàries perquè no es faci malbé. També s'hi podrà desar roba i servir de punt perquè els afectats carreguin els seus telèfons mòbils, però no servirà per dormir. En paral·lel, l'entitat Cuineres per la Pau s'encarregarà d'alimentar els desallotjats i a partir de diumenge centralitzarà els àpats per poder oferir menjar calent.
Serà, doncs, una quinzena de persones la que podrà dormir a cobert al casal Antoni Sala i Pont, vinculat a la CUP, mentre que l'Ajuntament "no ha cedit res ni ha donat cap ajuda", ha denunciat Sagués. L'alcalde, Xavier García Albiol, ha assegurat a l'Agència Catalana de Notícies (ACN) que la seva prioritat és destinar els serveis socials "a aquelles persones de la ciutat que ho estan passant malament".
Davant d'això hi ha hagut "una gran solidaritat", ha destacat Sagués, amb aportacions i ajuda de la ciutadania anònima en forma, sobretot, de menjar. Amics de la Gent Gran, que aquest mateix dissabte feia un dinar de Nadal, ha fet arribar a Badalona tots els àpats que els han sobrat. "Tothom porta menjars, cuinats o per cuinar. A partir de demà podrem centralitzar-ho ja a través de Càritas al local que tenen al carrer Sant Marc", ha explicat.
La Jimena Silva, una veïna de Badalona que està prestant ajuda als desallotjats, ha celebrat l'onada de solidaritat "encara que Albiol l'intenti apagar amb el seu discurs d'odi". Ha retret a l'alcalde que pretengui "deshumanitzar" les persones que vivien al B9 i ha assenyalat que el desallotjament no ha estat un èxit perquè ara tota aquesta gent està malvivint sota un pont. "No pot ser normal que 400 persones dormin al carrer. No pot ser que nosaltres acceptem tanta arrogància, tant d'odi cap a les persones tan pobres", ha clamat.
En declaracions a l'ACN ha explicat que el 2020 ja va acollir una persona després de l'incendi d'una nau al barri del Gorg de la ciutat i que ara, després d'aquest desallotjament, la tornarà a tenir a casa. De fet, ha animat la població de Badalona a obrir les portes dels seus habitatges per atendre'ls. "Hi ha molt de sofriment, hi ha molta pressió també", ha resumit. També ha lamentat que "no hi ha un programa que els insereixi a la societat" i que alguns pateixen problemes de salut mental després d'arribar a Europa en pastera i veure's rebutjat.
També s'ha acostat al campament provisional de sota la C-31 la Núria Pons, professora del Centre de Formació d'Adults (CFA) de Sant Adrià de Besòs, que ha relatat a l'ACN que molts dels seus alumnes són desallotjats del B9 i que "aquesta setmana no han anat a classe". "Dijous vam fer la festa de final de curs i no es va presentar ningú. Normalment, venen a la festa de final de curs a l'escola, que a més és aquí al costadet, a un casal, i a mi em va estranyar moltíssim la falta de presència de l'alumnat senegalès", ha narrat.
Els estudiants que han faltat són alumnes dels cursos bàsics de català i castellà provinents del Senegal i de Gàmbia. Tant Pons com altres professors, ha afirmat ella, estan preocupats per l'estat d'aquestes persones i ha advertit que és "molt difícil localitzar-los" perquè ara no tenen on anar i no poden ni carregar el telèfon mòbil.