Feijóo creu que la desclassificació del 23-F avala el retorn de Joan Carles a Espanya

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, creu que la desclassificació dels documents de l'intent del cop d'estat del 23-F demostren que Joan Carles I "va contribuir a sostenir la democràcia espanyola" i que mereix "poder passar l'última etapa de la seva vida amb dignitat al seu país". "Seria desitjable el seu retorn a Espanya", ha afirmat el dirigent popular en una publicació aquest divendres a la xarxa social 'X'.
El líder del PP ha afegit que la informació dels documents desclassificats ha de suposar una "reconciliació" dels espanyols "amb qui va aturar el cop d'estat" i ha recordat que el mateix rei emèrit "ha reconegut errors innegables durant la seva trajectòria". Els documents desclassificats sobre el 23-F revelen que el rei Joan Carles I va ordenar al tinent general, Jaime Milans de Bosch, que aturés l'intent de cop d'estat. "Això ha d'acabar d'una vegada", va exigir el monarca espanyol, que va advertir per telèfon al tinent que "qualsevol cop d'estat no podria escudar-se en el rei perquè seria contra el rei".
Enmig d’una enorme expectació, la Moncloa ha publicat aquest dimecres un total de 153 documents relacionats amb el 23-F. En molts casos es tracta d’informes del govern espanyol i del Cesid (l'actual CNI), així com de la transcripció de converses telefòniques d’aquella nit. No sembla que la nova informació hagi d’aportar grans descobertes, però sí que dona detalls sucosos de la relació complexa de Joan Carles I amb algun dels principals implicats en l’intent de cop d’estat, especialment del general Alfonso Armada, i també de la participació d’un grup d’oficials del servei secret espanyol.
La documentació inclou un informe del Cesid, datat el 5 de febrer del 1982, que apunta a contactes de la Zarzuela amb alguns dels principals responsables del 23-F abans del judici perquè la Corona no sortís "lesionada" dels seus testimoni durant el judici. La Moncloa ha publicat 153 documents relacionats amb l'intent de cop d’estat del 23-F i l’assalt militar al Congrés de fa 45 anys, sobre el qual encara persistien incògnites. La principal és el paper que va jugar el rei Joan Carles I en aquell episodi. Amb els documents desclassificats, Feijóo veu acreditat que el rei va parar el cop i que és motiu suficient perquè torni a Espanya.