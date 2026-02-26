Un informe del Parlament qüestiona la factura de 47.000 euros d'una jornada de Junts a Bèlgica

Enrenou al Parlament per un informe de despes dels grups parlamentaris. Més enllà que Vox ha retonat 7.600 euros de dos àpats amb alcohol, el document de l'Oïdoria de Comptes també posa en el punt de mira unes factures de Junts i del PP. L'informe assenyala que Junts va presentar una factura de 47.491,16 euros corresponent a les despeses d’organització dels desplaçaments, allotjament i àpats d’una jornada de treball del grup a Bèlgica amb la participació de 60 persones. Un grup de persones que, segons la informació aportada, inclou diputats, personal de grup, personal contractat pel grup i personal del partit. L'Oïdoria de Comptes conclou que "atès al seu import" es pot qüestionar la "proporcionalitat" de la despesa del 29 d'octubre del 2024. L'informe també assenyala que el PP va presentar una factura per un import de 1.887,60 euros en concepte d'obsequi de Nadal per a 30 persones incloent diputats, personal de grup, càrrecs de partit i col·laboradors del grup parlamentari. Segons l'Oïdoria de Comptes, una sentència del Tribunal de Comptes va considerar que els lots de Nadal "no troben empara legal perquè es tracta d’una liberalitat de l’empresari que no és assumible en una administració pública".\r\n