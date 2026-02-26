ERC no presentarà divendres el veto als pressupostos per donar marge a la negociació

ERC no presentarà esmena a la totalitat als pressupostos aquest mateix divendres per donar marge a la negociació. Segons ha pogut saber Nació, els republicans no activaran encara aquest mecanisme que, si bé no és irreversible, suposaria un veto provisional als comptes i un escull més per assolir un acord d'última hora. La formació ha mantingut durant els últims dies que no s'aixecarà de la taula de negociació amb els socialistes, però insisteixen que acabaran activant l'esmena a la totalitat, com havia anunciat Oriol Junqueras, si, en el termini per fer-ho, no hi ha un acord per l'IRPF.
La mesa del Parlament admetrà a tràmit aquest divendres el projecte de llei de pressupostos i la junta de portaveus marcarà el calendari. A partir d'aquí s'obre un període per registrar les esmenes a la totalitat, que no pot ser inferior a deu dies naturals, per tant, al llarg de la setmana que ve. Mentrestant, els consellers compareixeran a les comissions vinculades als seus departaments per explicar els comptes. El Parlament té previst fer un ple ordinari els dies 10, 11 i 12 de març i el debat a la totalitat dels pressupostos, que té preferència respecte a altres treballs parlamentaris, es faria en aquesta sessió. Serà la primera prova de foc dels comptes.
Així doncs, al voltant de l'11 de març se situa la data límit per aconseguir que ERC retirés la possible esmena i que es debatin els comptes en comissió. El ple votarà conjuntament totes les esmenes i, si s'aproven, la cambra retornarà els comptes al Govern i es donaran per rebutjats. Seria un cop polític important per a Illa. L'altre escenari és que les esmenes no prosperin -caldria, en aquest sentit, que ERC no la presentés o la retirés- i aleshores començaria el debat en comissió. En aquest sentit, els republicans podrien donar més marge: no avalar els comptes d'entrada, però no vetar-los i esperar a la votació definitva al ple, prevista per després de Setmana Santa.
Pendents de la carpeta de l'IRPF
L'esmena a la totalitat d'un soci de Govern no és l'escenari desitjat quan es presenten uns comptes, però pot quedar en res si s'arriba a un acord. El que sí que és cert és que la tramitació dels pressupostos limita el marge de moviment i, per tant, dificulta que ERC pugui influir-hi. Fins que la consellera d'Economia, Alícia Romero, i el president del Parlament, Josep Rull, escenifiquin l'entrada a tràmit dels comptes, ERC té marge per pactar canvis als comptes. Un cop ja siguin a la cambra, només podria plantejar canvis a les partides ja acordades entre l'executiu i els Comuns. Per tant, el marge de maniobra dels republicans sí que canvia.
En tot cas, en el contingut dels comptes no es troba la discrepància. De fet, bona part del pacte entre el Govern i els Comuns podria ser subscrit per ERC. Però els republicans ja han dit per activa i per passiva quina és la condició per aprovar els pressupostos: que es desencalli la carpeta de l'IRPF. El Govern evita escalar el conflicte amb els de Junqueras, però els insten a assumir el "principi de realitat" per dilatar la gestió del tribut. Els republicans no s'aixequen de la taula però el Ministeri d'Hisenda, també per activa i per passiva, manté tancada la porta a l'IRPF. Ningú cedeix i els comptes, encara que hi ha marge, es compliquen mentre passen els dies.