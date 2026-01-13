Has comprat la balisa V-16 per aquest preu? És probable que t'hagin estafat

La balisa V-16 està al punt de mira i FACUA continua detectant la venda de dispositius que simulen estar certificats per la Direcció General de Trànsit (DGT). En aquest sentit, l'organització acusa la DGT i el Ministeri de Consum per no pronunciar-se sobre les balises fraudulentes i per no advertir els conductors que han pogut ser víctimes d'aquesta estafa. També afegeixen que Consum segueix "sense donar resposta a les denúncies que van presentar des de l'associació fa gairebé un mes" ni "informar els consumidors sobre quins són els seus drets si han caigut en el parany".
L'organització no governamental ha registrat casos de balises no homologades que estan a la venda per poc més de sis euros que es publiciten amb l'etiqueta d'"aprovada per la DGT amb geolocalitzador". Habitualment, però, el cost d'aquest dispositiu que és obligatori des de l'1 de gener és vora els quaranta euros; per això, si l'has comprat per un preu molt més baix o alt d'aquest podries haver sigut estafat. De la mateixa manera que en els casos denunciats fa unes setmanes, són balises que no apareixen al llistat oficial de la DGT. En aquesta pàgina es poden consultar les marques i models de balises certificats.
FACUA ja va detectar el passat desembre set models fraudulents que es venien a AliExpress, Amazon i la botiga en línia de Leroy Merlin; que ara ha comprovat que ja no estan disponibles a les plataformes. Tot i això, des de l'organització informen que desconeixen "si Consum s'ha dirigit als establiments, venedors o fabricants de les balises falses, ni si ha obert expedients sancionadors".
Des de l'associació aprofiten per informar els consumidors que si han comprat una balisa que no disposa de la certificació de la DGT poden reclamar la devolució dels diners si en la seva publicitat, informació comercial o embalatge es feia creure que sí que comptaven amb l'homologació oficial. Finalment, adverteixen que, en cas de ser multats per utilitzar el dispositiu no reglamentari, tenen dret a exigir a l'empresa una indemnització per danys i perjudicis equivalent a l'import de la sanció.