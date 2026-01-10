Càrregues policials a la manifestació antifeixista contra el grup ultra Núcleo Nacional

Els Mossos d'Esquadra han efectuat càrregues policials contra els manifestants que aquest dissabte al vespre protesten a Sentmenat (Vallès Occidental) contra el desembarcament a Catalunya de l'organització d'ultradreta Núcleo Nacional. El grup ha inaugurat al municipi vallesà la seva primera seu al país i això ha provocat l'arribada a la localitat de grups d'esquerres contraris a la presència dels ultres. Entitats com Alerta Solidària, els Comitès de Defensa de la República (CDR), la CUP, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) o la sectorial de joves de l'ANC havien convocat a Barcelona una manifestació contra Núcleo Nacional. En saber la ubicació de la seu, ha arribat fins a Sentmenat centenars de manifestants que s'han intentat apropar al local.
Núcleo Nacional havia anunciat amb un vídeo fet des de la plaça d'Espanya de Barcelona que aterrava a Catalunya amb l'obertura d'una delegació i afirmava estar "gaudint molt veient enrabiar rojos, progres i indepes". El col·lectiu no ha informat fins poc abans de l'inici de l'acte que la localització final era finalment a Sentmenat, a uns 30 quilòmetres de Barcelona i en una zona de naus industrials.
Els Mossos d'Esquadra han preparat un dispositiu d'ordre públic i fonts del cos consultades per l'Agència Catalana de Notícies (ACN) han explicat que l'acte estava fent-se sense incidents. Tot i que en un primer moment la presència policial no era visible des del carrer, quan han arribat els grups antifeixistes han desplegat diverses furgonetes de la brigada mòbil i s'ha fet un cordó. La policia catalana subratlla que no pot prohibir amb caràcter preventiu la inauguració d'un local o una reunió específica, però que estaran atents perquè no hi hagi discursos xenòfobs o racistes.
Els prop de 300 manifestants antifeixistes han arribat fins a uns pocs metres de la nau on s'ha concentrat la formació ultra i s'han trobat una línia policial amb una desena de furgonetes dels Mossos. Després d'uns moments de tensió, han apropat contenidors als agents i els han llençat bengales mentre cantaven proclames contra els assistents a l'acte, alguns dels quals han sortit de l'espai per mirar què estava passant. Els Mossos han aprofitat la càrrega per allunyar els manifestants d'aquell punt.
Aquesta organització ultra va guanyar popularitat arran de les protestes davant de la seu del PSOE, a Madrid, contra la llei d'amnistia. Així mateix, ha intentat guanyar suports entre els afectats per la gota freda de l'any 2024 al País Valencià. Es caracteritza per un discurs obertament xenòfob, homòfob, feixista i reivindicador de dictadures com la de Franco o la de Hitler a l'Alemanya nazi i ha estat protagonista d'actes violents com l'agressió a una acampada de suport a Palestina a la Universitat Complutense de Madrid (UCM). Entre els assistents a l'acte d'aquest dissabte s'hi ha vist Ivan Chicano i Dídac González, condemnats per agressions i que han tingut causes judicials per pertinença a organització criminal, tràfic de drogues i explotació sexual.