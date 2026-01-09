Mor l'elefanta Susi del Zoo de Barcelona, una de les més longeves d'Europa

L'elefanta Susi, la més longeva del Zoo de Barcelona, ha mort aquest divendres. Tot i que se'n desconeix la data exacta del naixement, es calcula que tenia més de 55 anys i superava així l'esperança de vida mitjana de les elefantes, que se situa en 39 anys. Segons els registres oficials, era una de les elefantes més longeves d'Europa. La Susi va arribar al Zoo de Barcelona el setembre del 2002, després de ser capturada a la natura per ser exhibida en un circ, i va passar pel Safari Park Vergel abans d'arribar al Zoo de Barcelona, que romandrà tancat aquest divendres.
Després del traspàs de la Susi, a causa de causes naturals per la seva avançada edat, el director del Zoo de Barcelona, Antoni Alarcon, ha destacat "el treball i l'esforç de tot l'equip de cuidadors del Zoo de Barcelona que durant tots aquests anys han acompanyat a la Susi". "Els treballadors i també els socis i els visitants recordarem sempre a la Susi amb gran estima", ha subratllat.
L'equip tècnic del Zoo, juntament amb personal del Servei de Diagnòstic de Patologia Veterinària de la UAB aplicarà ara el protocol previst per a casos com aquest i compartirà la informació amb el programa de conservació de l'Associació Europea de Zoos i Aquaris (EAZA).
Una història de pel·lícula
Darrere d'aquest animal en captiveri existeix una història d'allò més humana i un moviment que l'ha perseguida tota la vida amb la finalitat de posar-la en llibertat. Una mostra d'això és el reportatge Susi, una elefanta a l'habitació emès a TV3 dins l'espai del Sense Ficció.
Al seu voltant han crescut i han mort diferents familiars que l'han fet passar per moments crítics de salut. A més, a tot això se suma que gairebé tots els anys de la seva vida s'ha trobat tancada en una limitació espacial destacable tenint en compte que els elefants caminen prop de 50 quilòmetres al dia.
Susi va veure morir davant seu qui l'acompanyava i li faria de mare, l'Alicia, l'any 2008. En aquell aleshores la icònica elefanta de Barcelona va caure en depressió i com a solució van situar dues elefantes més al seu costat, la Yoyo i la Bully. Tot i això, i arran del reportatge emès per TV3 molts activistes posaven el focus dels seus esforços en la llibertat de Susi, fins al punt que l'any 2021 més de 70.000 ciutadans van signar uan petició en contra de l'Ajuntament de Barcelona per la negativa d'alliberar l'estimada elefanta.
El Zoo de Barcelona, en plena transformació
La mort de Susi arriba enmig del procés de transformació que s'està duent a terme al Zoo de Barcelona per reforçar el paper en la conservació de la biodiversitat de cara el 2030. El projecte inclou la creació d'espais per promulgar coneixements a través de l'educació i divulgació científica al públic, i es busca conscienciar del canvi climàtic i la pèrdua d'espècies que això suposa.