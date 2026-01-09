Mor Salvador Escribà, veu de les festes majors de Catalunya i fundador de La Salseta del Poble Sec

El cantant i fundador del grup musical La Salseta del Poble Sec, Salvador Escribà, ha mort aquest dijous als 75 anys a causa d'un ictus, segons ha avançat la revista Enderrock. Escribà és considerat una de les veus de la música popular catalana i va ser especialment present a les festes majors de tot el país.
El músic nascut a Bell-lloc d'Urgell (Pla d'Urgell) va impulsar la popular banda al costat de Pep Vercher i va fundar també el segell discogràfic Salseta Discos, que va donar tenir un paper determinant en el naixement del rock català i va donar el tret de sortida a treballs de grups com Sopa de Cabra o Umpah-pah. Escribà i La Salseta del Poble Sec van enregistrar una dotzena de discos.
Els responsables del festival de Cançó d'Autor Barnasants s'han mostrat consternats pel traspàs d'Escribà. En aquest sentit, l'han considerat "un exemple de lluita política i ganes de ballar a parts iguals" i un referent inoblidable.
Salvador Escribà, en el naixement del rock i la nova política institucional catalana
També va formar part com a baixista i veu principal dels Som Indígenes (1964-1973), un conjunt musicovocal molt influenciat pels Beatles. Si bé, el 1977, en plena Transició i coincidint amb les primeres eleccions democràtiques a l'Estat després de la Guerra Civil, va fundar l'orquestra de ball La Salseta del Poble Sec amb Miquel Àngel Tena, Vercher i Manuel Montañés.
En aquest inici, Escribà va estar estretament relacionat amb el PSUC i, de fet, va animar un acte electoral del partit de cara als comicis de 1977. Entre els treballs més populars de l'artista hi ha Estic Content que Rutlli (1996), Ballant amb Frenesí (1996) i Ei, Company (1996) i Directe als Peus (2000).