Un barri de Barcelona, entre els millors 52 llocs per visitar el 2026 segons «The New York Times»

El món està ple de racons interessants per visitar, tant és així que "viatjar" és la paraula que diuen moltes persones quan se'ls pregunta pels seus gustos, sobre quin és el seu somni o simplement quin és l'objectiu o finalitat d'estalviar. Internet està plena de blogs, anuncis, fotografies i recomanacions, però, tot i que cada vegada tinguin menys èxit del que tenien anys enrere, també existeixen revistes o forats als diaris on es dedica una part al periodisme de viatges.
Ara, amb 2026 recent començat, The New York Times, un dels diaris amb més prestigi del món, ha exposat "els 52 llocs per anar aquest 2026" i la gran novetat és que la ciutat de Barcelona apareixen entre els deu primers. El New York Times fa anys que prepara un llistat sobre les millors destinacions de l'any. L'any passat va aparèixer Montserrat la posició 41a i aquest any Catalunya segueix apareixent en el famós llistat.
Refugiar-se del turisme al Poblenou
El barri no és ni més ni menys que el Poblenou, que el col·loquen en la desena posició. El diari estatunidenc assenyala que una excusa perfecta és escapar-se al que és -cada vegada menys- un barri obrer amb l'excusa de la commemoració dels 100 anys d'Antoni Gaudí. Exposen que Barcelona lluita en contra de l'excés de turisme i la massificació i com a remei recomanen refugiar-se en el Poblenou, un barri on expliquen que hi ha una gran riquesa gastronòmica i on l'arquitectura crida l'atenció. El que abans eren fàbriques, ara són cafès, galeries o espais d'espectacles. Concretament, recomanen visitar la Sala Beckett, el Museu de Can Framis, el parc de Glòries i passejar per la rambla del Poblenou.
El top-5 del New York Times
- Philadelphia, Massachusetts, Virgínia i Nova York: Arran del 250è aniversari dels Estats Units, és un dels països que ofereix més activitats, especialment aquelles ciutats que es van convertir abans en estats.
- Varsòvia: Més enllà de la ciutat i centre verd que s'hi construeix. El NYT recomana aquesta ciutat per la presència del Museu d'Art Modern, en el qual s'exposarà "La qüestió femenina 1550-2025", una exposició de més de 200 obres que mostra com abans del segle dinou ja existien artistes femenines.
- Bangkok: Defineixen la ciutat asiàtica com "una ciutat frenètica que fa passes cap a un futur més verd". A més, el seu transport públic facilita la mobilitat per tota la ciutat gràcies a la tecnologia i intel·ligència artificial.
- Península d'Osa, Costa Rica: Un lloc per desconnectar en mig del Carib. Costa Rica és un lloc on van els turistes en massa, però hi ha racons que encara són tranquils i permeten que els visitants es relaxin amb el clima càlid i el soroll de les onades i la immensitat de naturalesa.
- Parc nacional de Bandhavgarh, Índia: Segons el Fons Mundial per a la Natura, queden menys de 5.600 tigres a la Terra, molts dels quals ronden per les selves de l'Índia. La bona notícia és que des de principis dels anys setanta, la població de tigres indis s'ha duplicat, gràcies als esforços de conservació. Ara, a la reserva de Tigres de Bandhavgart s'hi pot gaudir de visitar als tigres mentre es dona suport a la iniciativa, expliquen.