Millors excursions d’hivern pel territori català

Les excursions d’hivern pel territori català, són sortides molt recomanables… Ens ha costat fer-vos una selecció de les millors, però aquí us mostrem quatre de ben especials.
Si us agrada la natura i la nostra terra, aquesta selecció d’excursions d’hivern pel territori català no us deixarà indiferents. Comencem!
Una de les millors excursions d’hivern a Catalunya: l’estany de Sant Maurici
L'estany de Sant Maurici sempre espera als excursionistes amb una estampa de postal. Els imponents pics dels Encantats, nevats, reflectint-se sobre aigües gairebé glaçades, us deixaran sense alè.
A l’hivern, el paisatge es espectacular, pur i salvatge. Si us decidiu per aquesta excursió podreu pujar amb vehicles 4x4 des d'Espot. Des d’allà és genial caminar fins al salt d’aigua de Ratera, que baixarà imponent i preciós aquest any 2026.
Es tracta, sens dubte, una de les excursions d’hivern per territori català més aconsellable.
El Salt de Sallent
El Salt de Sallent es troba tocant a Rupit, que per a molts és un dels pobles més macos de Catalunya. Imagineu-vos davant la caiguda d’aigua vertical, la més alta de Catalunya, sentint el soroll d’un cabal cristal·lísense fi.
Si sou amants dels paisatges amb carenes i rierols, aquesta seria la vostra excursió d’hivern. Al febrer, l’indret és un espectacle natural únic. Prepareu les botes de canya alta i l'impermeable; l'aventura us espera!
Excursió a la fageda de la Grevolosa, a l'hivern
Si decidiu fer aquesta sortida ja ho veureu: la fageda de la Grevolosa és pur misticisme. A l’hivern els faigs monumentals han perdut la fulla; la seva nuesa us sorprendrà amb l'alçària, gairebé infinita, del bosc.
La grevolosa estarà humida o nevada, silenciosa. És una ruta curta, màgica i perfecta per connectar amb la natura catalana.
Vols sentir la llibertat? Fes una excursió en globus aerostàtic
Tothom que s’ha enlairat amb nosaltres en globus aerostàtic parla d’una experiència impactant: des de l’aire estant, es gaudeix d’unes vistes impressionants, sorprenents i desconegudes… Fins i tot, aquell territori que es coneix bé, com la vostra comarca.
Ho heu de provar; tot es veu molt diferent i quan respireu l’aire que us acarona el rostre i les mans. Us farà sentir ocells, pletòrics, lliures i lleugers.
A Kon-Tiki podreu triar la vostra experiència en globus aerostàtic
Volar amb nosaltres significa gaudir amb la seguretat que donen trenta anys d’expertesa en vols aerostàtics... I podreu triar el vostre vol personalitzat:
Detalleu el vostre vol al web Kon Tiki, i gaudiu d’una de les excursions d’hivern a territori català més única i inoblidable.