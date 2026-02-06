El restaurant de Barcelona que enamora Pep Guardiola: «Farem un festival de menjar»

La gastronomia catalana és una rica amalgama de sabors, textures i tradicions que reflecteixen la diversitat geogràfica i cultural de Catalunya. Amb una forta influència mediterrània, la cuina catalana combina ingredients frescos i de temporada amb tècniques tradicionals que es transmeten de generació en generació.
Aquests ingredients inclouen una gran varietat de productes locals, com ara l'oli d'oliva, els tomàquets, les hortalisses, el peix fresc i les carns de primera qualitat. Aquestes arrels mediterrànies es veuen complementades per influències de muntanya, donant lloc a una cuina rica i variada.
Cargols a la cassola, un plat estrella
Un dels plats estrella del país són els cargols a la cassola, un dels plats preferits de molta gent, entre ells Pep Guardiola. Davant el 190è aniversari del restaurant Los Caracoles de Barcelona, Guardiola no dubta a felicitar la família Bofarull que hi ha al capdavant del restaurant i diu que espera que pròximament es trobin per poder fer un "festival de cargols". La felicitació ha arribat a través d'un vídeo publicat a les xarxes, l'entrenador culer els felicita des d'El Tast de Manchester.
Los Caracoles és d'un restaurant situat al número 14 del carrer dels Escudellers el qual va ser inaugurat l'any 1835, i es va consolidar com un dels millors restaurant de la capital catalana per a menjar plats tradicionals i elaboracions a la brasa. Com ho pot ser d'una altra manera, han agraït la felicitació de Guardiola: "És un honor rebre aquest reconeixement de qui és una icona no només del futbol sinó també de la passió i dedicació que compartim. Seguim fent història amb la mateixa família".
Un restaurant per on han passat quatre generacions
Concretament, la inauguració no es va fer amb el nom que té actualment sinó amb el de Can Bofarull, però "el pas del temps, un dels seus famosos plats" li dona nom a l'actual establiment. "Des del moment de la inauguració quatre generacions més de la família Bofarull han sabut mantenir les excel·lències d'una cuina popular d'alta qualitat", afirma el restaurant.
Pep Guardiola coneix de ben a prop el restaurant perquè coneix la història, la ciutat i el seu fill hi va sovint, però també han trepitjat Los Caracoles molts altres famosos. Charlton Heston, Jimmy Carter, Robert De Niro, Joan Miró i Giorgio Armani, són algunes de les celebritats internacionals que han menjat a l'històric restaurant.
Una àmplia oferta de plats tradicionals
Tot i que els cargols són el plat estrella, també hi ha una àmplia oferta de productes d'allò més tradicionals i elaborats com la paella de llamàntol, porcella de Segòvia, entrecot de vaca frisona i croquetes de pernil i de pollastre entre moltes altres opcions. Dins d'aquesta oferta també hi ha la sopa bullabessa, un plat que es manté a la carta des del 1925.