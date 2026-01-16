El petit poble de Catalunya en què pots menjar en un restaurant Michelin per menys de 40 euros

Al cor del Priorat, en un racó tranquil envoltat de vinyes i relleus abruptes, s’hi amaga Poboleda, un municipi diminut que amb prou feines supera els tres-cents habitants. Tot i la seva mida, aquest poble destaca no només pel paisatge i la tradició vitivinícola, sinó també per una proposta gastronòmica que ha aconseguit projecció internacional.
Enmig d’un entramat de carrers discrets i cases de pedra, hi ha un restaurant que sorprèn tant pel nivell de la seva cuina com per la relació qualitat-preu. Es diu Brots i està capitanejat pel xef belga Pieter Truyts, que ha convertit aquest petit local en una parada obligada per als amants de la bona taula. La Guia Michelin li ha atorgat el distintiu Bib Gourmand, un reconeixement reservat als establiments que ofereixen una experiència culinària excel·lent sense preus desorbitats.
Menús de degustació a un preu ajustat
La proposta de Brots es basa en una cuina contemporània amb arrels clares en el producte de proximitat. L’experiència del seu xef en restaurants de prestigi de Bèlgica, França i Espanya es reflecteix en plats que combinen tècniques modernes amb sabors reconeixibles.
La carta és reduïda, però canviant, amb elaboracions que juguen amb influències internacionals i receptes reinterpretades: peix cru d’inspiració nòrdica, embotits locals amb gir creatiu o plats de carn cuinats amb precisió i elegància. L’oferta s’articula al voltant de dos menús de preu ajustat, pensats per mostrar l’essència del projecte sense artificis. Amb només una vintena de places, reservar amb temps és imprescindible, especialment per a qui vulgui completar l’àpat amb una selecció acurada de vins del Priorat, un dels grans atractius del servei.
El Bib Gourmand, present a la Guia Michelin des de finals dels anys noranta, s’ha convertit en una referència per a aquells que busquen restaurants on menjar molt bé sense que el compte sigui un obstacle. A diferència d’altres guardons més exclusius, aquesta distinció posa en valor establiments diversos, tant urbans com rurals, amb cuines que van de la tradició a les propostes més actuals.
A Catalunya, una trentena llarga de restaurants formen part d’aquesta selecció, repartits per tot el territori, des de Barcelona ciutat fins a comarques menys poblades. Una llista que demostra que l’alta cuina no sempre va lligada al luxe extrem i que, sovint, les grans sorpreses gastronòmiques s’amaguen lluny dels grans focus.