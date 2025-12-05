El millor restaurant vegà del món és a Barcelona

D'ofertes gastronòmiques Barcelona en té moltes, molt variades i reconegudes dins del món de la cuina. L'últim gran reconeixement per a la capital és per als restaurants vegans, en concret, per a un que encapçala la llista de "Millors Restaurants Vegans del Món 2025". La guia HappyCow, líder mundial en restauració plantbased (alimentació centrada en productes d'origen vegetal) ha anunciat aquest divendres a la tarda quin és el restaurant vegà número 1 del món.
El rànquing, elaborat a partir de l'anàlisi de milions de ressenyes de restaurants vegans arreu del món, el conformen 81 restaurants amb tendències i tècniques de cuina molt diferents i variades. Les dades mostren una clara descentralització de la gastronomia vegana d'alt nivell, amb restaurants d'èxit a Cardiff (Gal·les), Bristol (el Regne Unit) i Kyoto (el Japó), per exemple, que ocupen un lloc destacat.
La llista de 2025 s'ha determinat mitjançant una puntuació que té en compte la valoració general, la quantitat i qualitat de les ressenyes i com de recents són. En aquest sentit, el restaurant que ocupa el número 1 en el rànquing és l'Asante a Barcelona, concretament a Sants-Montjuïc, que basa la seva cuina en tres pilars: sostenibilitat, artesania i qualitat.
Aquest restaurant-cafeteria en què es poden gaudir dels millors brunchs vegans va néixer amb la voluntat d’oferir una cuina vegetal creativa i accessible. El local aposta per una proposta gastronòmica que segueix la tendència plantbased, és a dir, elaboracions vegetals que eviten els productes animals.
Alguns dels seus plats per esmorzar més famosos són els seus populars “eggs Benedict” vegetals i els seus sandvitxos. També destaquen les postres casolanes, especialment la cheesecake, que també és una de les millors del món dins de la cuina vegana. A banda de la seva oferta culinària, l’Asante Café és conegut pel seu tracte proper i, pels amants dels animals, per la seva normativa dog-friendly.