El Disfrutar, l'Ábac i companyia: tots els estrella Michelin de Barcelona

Catalunya és un dels territoris gastronòmics més importants del planeta. És indubtable el talent que sorgeix del país: des dels millors xefs de tot el panorama culinari o que el territori compta amb els restaurants més destacats de les millors llistes, premis i guardons de la indústria gastronòmica.
Barcelona, capital del país, aglutina la majoria dels més reconeguts, encara que la resta del territori tingui, fins i tot, algun dels millors del planeta com El Celler de Can Roca, a Girona. Més d'una vintena d'aquests locals estan als carrers de la ciutat comtal, certificant-la com una de les destinacions gastronòmiques més importants del món. Us deixem la llista dels més importants, segons el repartiment d'estrelles Michelin.
Ábac - 3 estrelles (***)
És un dels més coneguts, tant a nivell nacional com internacional. El català Jordi Cruz és el líder d'aquest restaurant que ha aconseguit la màxima glòria culinària en tots els sentits. Des de fa més d'una dècada, des de l'Avinguda del Tibidabo nº1 (Sant Gervasi), el local ha estat una delícia per a tots aquells que es poden permetre pagar el seu menú de 250 euros.
Cocina Hermanos Torres - 3 estrelles (***)
Reconeguts com Jordi Cruz gràcies a la seva qualitat culinària i a les seves aparicions televisives, els germans Torres ofereixen als seus clients tota una experiència que es basa en un recorregut per diverses zones per acabar seient a taula al costat d'una cuina oberta on es preparen els plats. El restaurant és a Taquígraf Serra nº20 (Les Corts) i ofereix el menú per 210 euros.
Lasarte - 3 estrelles (***)
La joia de la corona de Martin Berasategui a Catalunya. Situat a l'Hotel Monument de la ciutat, és l'espectacle gastronòmic d'alta qualitat que el manté premiat, des de fa anys, amb les tres estrelles. Amb un menú que supera els 290 euros (té també un de migdia per 190), ostenta l'alta categoria des del 2017. El xef donostiarra, dels més estimats i carismàtics de tot l'estat espanyol, ha aconseguit una atmosfera irrepetible.
Disfrutar - 3 estrelles (***)
El millor restaurant del món, dirigit per Oriol Castro, Eduard Xatruch i Mateu Casañas, situat al carrer Villarroel, ha estat distingit per l'organització pels seus "plats paradoxals" i per oferir una experiència gastronòmica "única". Disfrutar va aconseguir la primera estrella Michelin el 2015, només quan feia un any que tenia obertes les portes. La segona la va guanyar el 2017, a més d'acumular un total de tres sols a la guia Repsol, i la tercera el 2023. Els tres xefs també dirigeixen el restaurant Compartir de Cadaqués i el Compartir de Barcelona.
Cinc Sentits - 2 estrelles (**)
Un dels locals més icònics i reconeguts de tota la llista catalana amb guardó Michelin. El xef Jordi Artal és el líder d'aquest restaurant que selecciona, cuida i elabora productes de la terra creant xarxa amb productors locals de Catalunya. Situat al carrer Entença nº60 (Dreta de l'Eixample), té un menú degustació que oscil·la un preu de 139 euros que inclou maridatge.
Enoteca Paco Pérez - 2 estrelles (**)
L'Hotel Arts de Barcelona (Vila Olímpica) és un dels més icònics de tota la ciutat. En ell hi podem trobar aquest restaurant que lideren els xefs Paco Pérez i Alexandre Vehí, en una de les localitzacions més úniques de tota la llista. La possibilitat de poder menjar el menú degustació del restaurant, amb disponibilitat d'allotjament, tenen l'objectiu d'oferir un plus de qualitat al client.
Moments - 1 estrella (*)
Raúl Balam, fill de Carme Ruscalleda, va recollir el testimoni de la seva icònica mare per ser el líder de la cuina de l'Hotel Mandarin Oriental situat al Passeig de Gràcia de Barcelona. És un dels més iconoclastes de la llista, per la seva ubicació i per la llegenda de la xef, una de les líders de la cuina catalana nostrada. El seu menú, que duu per nom Meravelles del Món, té un preu de 190 euros.
Angle - 1 estrella (*)
L'èxit de Jordi Cruz no se centra només en el seu restaurant estrella. El xef de Manresa és el responsable del restaurant del carrer Aragó nº214 (Esquerra de l'Eixample), qui va situar el cuiner Alberto Durá com a líder del local. La carta del menú degustació, amb diversos plats estrella, oscil·la el preu de 185 euros. Enguany ha perdut una estrella, però continua a l'elit de la gastronomia a Catalunya.
Caelis - 1 estrella (*)
Ben a prop de Plaça Catalunya, el restaurant Caelis es troba a l'Hotel Ohla (Gòtic) de la Via Laietana. Obert des de l'any 2004, disposa de cuina a la vista i diversos menús (que inclouen un de vegetarià i un altre, més assequible, per dinar). Romain Fornells és el màxim responsable d'aquest espai gastronòmic que es pot degustar per uns 100 euros.
COME by Paco Méndez
Els fans del mític Fulla Santa no poden deixar de visitar COME by Paco Méndez. Al capdavant hi ha el xef Paco Méndez, que ha agafat les regnes del negoci amb la seva dona (Erinna, que porta la pastisseria) per donar una volta al format i exaltar la trobada entre la cuina i la cultura mexicana, el producte mediterrani i el llegat del Bulli. Descobreix els sabors mexicans des d'un punt de vista modern, a través de carta o d'un menú degustació amb dues opcions de tancament, a més d'una àmplia selecció de begudes típiques.
Dos Palillos - 1 estrella (*)
Una de les propostes més divertides de fusió d'aquesta llista: la cuina asiàtica i l'espanyola. Els xefs al capdavant del local situat al carrer Elisabets nº9 (Raval) són Albert Raurich i Tamae Imachi, on ofereixen diversos platerets amb el maridatge de begudes basades en sake.
Hisop - 1 estrella (*)
Fa més d'una dècada que el restaurant d'Oriol Isern situat al Passeig de Marimon nº9 (Sant Gervasi - Galvany) va ser reconegut per Michelin com un dels locals de major qualitat de Barcelona. El català el va obrir ja en fa més de dues, el 2001, per oferir "una cuina familiar" en un món d'innovació i alta gastronomia.
Hofmann - 1 estrella (*)
Possiblement, el restaurant d'estrella Michelin que ofereix un menú més assequible per a la butxaca del client. Obert per la cuinera i pastissera Mey Hofmann (qui va morir el 2016), el local establert al carrer de la Granada del Penedès (Sant Gervasi - Galvany) segueix oferint als seus clients el menú de 45 euros per gaudir de les preparacions i la rebosteria que li atorguen la seva identitat.
Slow&Low - 1 estrella (*)
Un restaurant d´ambient modern que sorprèn per la seva proposta, ja que demostra tècnica, creativitat i delicadesa a parts iguals. El local, pròxim al Mercat de Sant Antoni, aposta pel concepte de la cuina a la vista per gaudir del procés creatiu. S'hi defensa una cuina viatgera que combina ingredients de tot el món i veu la llum a través d'un únic menú sorpresa (14 plats), amb clares influències de la gastronomia mexicana però també picades d'ullet al receptari tailandès, amb tocs àcids i picants ben equilibrats, salses excel·lentment lligades i una especial devoció tant pels peixos com pel món vegetal.
Koy Shunka - 1 estrella (*)
El restaurant japonès amb estrella de Barcelona es troba al cor del Gòtic, al carrer d'en Copons nº7, és un dels atractius més assenyats de la capital catalana. Reconegut, fins i tot, com un dels millors del seu gènere a Europa, va ser aplaudit fins i tot per Ferran Adrià en considerar que els seus nigiris no tenien rival.
Aürt - 1 estrella (*)
Situat a l'Hotel Hilton de Diagonal Mar (Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou), va sumar el reconeixement de Michelin l'any 2021. El xef que lidera la cuina del local és Artur Martínez, qui ja va ser el màxim responsable del restaurant Capritx de Terrassa, del qual també en va aconseguir l'estrella.
Alkimia - 1 estrella (*)
Fa més de 18 anys que aquest local situat a la Ronda de Sant Antoni nº41 (Sant Antoni) va aconseguir l'estrella Michelin gràcies a la feina, la dedicació i les creacions culinàries de Jordi Vilà, qui va iniciar el projecte de l'Alkimia el 2002. Les seves propostes mediterrànies han enamorat clients des de fa dues dècades.
Aleia - 1 estrella (*)
Una de les poques experiències duals que fusionen alta gastronomia i arquitectura. Aquest restaurant s'ubica a la primera planta de la Casa Fuster (avui Hotel Casa Fuster), una joia del modernisme català dissenyada per Lluís Domènech i Montaner. Al seu lluminós menjador, amb grans columnes flanquejant l'increïble finestral i un sostre ondulat, es pot gaudir d'un únic menú degustació (opció curta o llarga), de tall actual-creatiu, on el xef Rafa de Bedoya, sempre de la mà del llorejat Paulo Airaudo, defensa la coherència i el sabor sobre la base dels productes locals de temporada.
Atempo - 1 estrella (*)
Un altre dels projectes estrella de Cruz, liderat pel cuiner Iñaki Aldrey, va aconseguir l'estrella Michelin aquest mateix 2022. Després de moure's per Catalunya en altres localitzacions, trobem el local al carrer Còrsega nº200 (Esquerra de l'Eixample). La seva proposta intenta trencar les línies establertes entre el xef i el cambrer per donar una experiència original al client.
Enigma - 1 estrella (*)
El seu visionari concepte de la cuina l'ha portat a convertir-se en la punta de llança del grup elBarri, liderat pel xef Albert Adrià. L'experiència es desenvolupa en set espais de disseny trencador, a través dels quals es va explicant una història plena d'enigmes i secrets. Textures marcades, sabors profunds, interessants maridatges... El seu "menú sorpresa", amb més de 40 platets, obre les portes del sabor a la cuina creativa i globalitzada, amb productes exclusius de diferents parts del món. Es recomana anar-hi sense pressa, ja que el recorregut dura més de tres hores.
Mont Bar - 1 estrella (*)
Un restaurant amb ànima de gastrobar amb el xef Fran Agudo al capdavant, escollit millor cuiner del 2022 al Gastronomic Forum Barcelona. El local presenta elegants detalls decoratius que el diferencien d'establiments similars, i barreja plats tradicionals amb moderns, sempre amb una presentació espectacular. La filosofia del restaurant ve marcada pels propietaris, nascuts a Mont, a la Vall d'Aran, amb el producte de temporada i de proximitat per bandera.
Fishølogy - 1 estrella (*)
Segons la guia, aquesta proposta del xef Riccardo Radice i del cap de sala Giulia Gabriele és una de les més originals de Barcelona. Els plats, molt cuidats estèticament, s'elaboren amb producte nacional i solen mostrar picades d'ullet tant a Itàlia com al món asiàtic. El peix és el gran protagonista amb dos menús: el Bentos i l'Abisal.
Oria - 1 estrella (*)
L'altre de les sucursals vasques del xef Martin Berasategui, situada també a l'Hotel Monument de la capital catalana. Xabi Goikoetxea és el màxim responsable del local, que busca oferir als seus clients el més bo i millor de la cuina del País Basc en un entorn sofisticat i modern.
Prodigi - 1 estrella (*)
El restaurant, que deu el nom a la cruïlla de carrers de la capital on fa frontera (Provença, Diagonal, Girona), està dirigit pel xef Jordi Tarré i destaca especialment per una carta no molt extensa però contemporània. Des de Michelin en destaquen els seus dos menús.
Quirat - 1 estrella (*)
Els hotels, com l'InterContinental Barcelona, busquen complementar la seva oferta i convertir-se amb focus d'interès culinari. I el Quirat n'és el gran exemple. El xef Víctor Torres -que ja compta amb una estrella Michelin per Les Magnòlies d'Arbúcies- prposa una cuina actual catalana amb productes de proximitat. La guia vermella en destaca la "senillesa" i l'hort que tenen a l'hotel.
Suto - 1 estrella (*)
El japonès Suto situat prop de l'estació de Sants s'incorpora a la guia Michelin la tardor del 2023. "Més que un restaurant, sembla una casa particular on cuinen per a tu", assegura la guia vermella, meravellada per la proposta gastronòmica, així com per la vaixella artesana realitzada per la tieta del xef al Japó.
Via Veneto - 1 estrella (*)
Conegut mundialment per ser un dels punts de reunió de la flor i nata de la ciutat de Barcelona -sobretot els membres del Futbol Club Barcelona-, es troba al carrer de Ganduxer nº10 (Sarrià). D'un aspecte tradicional, és el més antic de tota la llista: obert el 1967, han passat per les seves taules centenars de famosos, intel·lectuals, polítics, esportistes i referents.
Teatro kitchen & bar - 1 estrella (*)
Des del distintiu Michelin consideren aquest establiment una gran aposta gastronòmica que manté, sota la seva pròpia i atractiva personalitat, l'essència del mític Tickets. Aplaudeixen amb ganes els homenatges als teatres del Paral·lel, just on hi ha el restaurant.
MAE Barcelona - 1 estrella (*)
El restaurant gaudeix de tres noms al capdavant que destaquen des de Michelin: Mariella Rodríguez (Costa Rica, en funcions de direcció) i els xefs Diego Mondragón (Colòmbia) i Germán Espinosa (Espanya). El seu concepte és el sincretisme, és a dir, combinar teories, actituds i opinions tot traslladat a la gastronomia.