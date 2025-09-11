Menjar en un restaurant d'estrella Michelin a una hora de Barcelona per menys de 20 euros

Menjar barat en un restaurant amb estrella Michelin pot semblar impossible, però no ho és. A només una hora de distància de Barcelona, al poble d'Olost, a la comarca del Lluçanès, hi ha una fonda on gaudir d'una menjada en família sense que el compte sigui massa car és possible.
Es tracta de la Fonda Sala, un negoci familiar fundat l'any 1959 que combina cuina de caça i productes de camp amb elegància i meticulositat. Amb el pas dels anys, el restaurant es va convertir en un espai gastronòmic on els processos d'elaboració van passar a ser -tal com ells descriuen- "acurats" i "minuciosos". Va ser a partir d'aquesta evolució progressiva que Fonda Sala va obtenir una estrella Michelin l'any 1992. Un reconeixement que han mantingut fins avui dia.
A la Fonda Sala s'elaboren menús de temporada que cuinen productes locals de manera sofisticada. El preu del menú diari és de 19 euros, de dilluns a divendres, i de 26, els caps de setmana. Aquest inclou entrants, primers, segons i postres. Això sí, la beguda va a part.
A més, el restaurant compta amb un celler que té més de 700 varietats. Un complement que gairebé sempre acompanya les taules dels comensals i que reforça el sabor de cada plat.
Algunes de les opinions del restaurant al TripAdvisor diuen que l'aliment és de "primera qualitat" i la "cuina clàssica de nivell excepcional". A més, afegeixen que el lloc és "tranquil" i "agradable", i que el servei és "atent" i "amable". Pel que fa al reconeixement de l'estrella Michelin, un comentari diu que aquesta "és més que merescuda".
També hi ha sis habitacions dobles on allotjar-se
Ubicat a la mateixa plaça major del poble català, Fonda Sala també ofereix allotjament per qui vulgui passar uns dies en aquest encantador poble del Lluçanès. La fonda disposa de sis habitacions dobles, algunes amb llit doble i altres individuals, amb un estil rústic que permet descansar els visitants després d'un bon dinar al restaurant, o bé visitar el poble d'Olost i altres municipis del voltant.