09 de setembre de 2025

ara mateix

10:30

ara mateix

Alimentació

Els tres motius que faran que deixis de pelar el préssec per menjar-te'l

Aquesta experta en nutrició explica tres motius pràctics pels quals no hauries de pelar el préssec abans de menjar-te'l que et faran canviar d'opinió

  • Els préssecs, més sans amb pell

Publicat el 09 de setembre de 2025 a les 19:25

Ara que estem en temporada de préssecs potser te'ls menges sense pell perquè és com creus que és més higiènic. La pell d'aquesta saborosa fruita està plena de micro pèls que, també, fan que al tacte amb la llengua pugui resultar desagradable per a molta gent. Però la realitat és que la pell del préssec té moltes propietats beneficioses pel nostre cos que estem tirant a la brossa cada vegada que pelem un per menjar.

Com explica @boticariagarcia al seu vídeo de TikTok, doctora en Farmàcia i nutricionista, la pell del préssec no només és comestible, sinó que també conté nutrients i antioxidants en gran quantitat que beneficien en gran manera el teu organisme.

@boticariagarcia ¡Melocotón con piel! Te cuento por que 🍑 Post en colaboración con @Dia_esp ♬ sonido original - BOTICARIA GARCIA

Pell rica en antioxidants

L'experta en nutrició explica que la pell dels préssecs és la part de la fruita que més antioxidants conté. Els antioxidants permeten augmentar les "defenses contra l'envelliment cel·lular, contra la inflamació i contra els radicals lliures de l'estiu", explica al vídeo. A més, "pot haver-n'hi el doble que a la polpa", assegura. 

Grans quantitats de fibra

Al vídeo també s'explica que, altre dels beneficis de menjar el préssec amb pell és que aquesta conté molta fibra. "No només serveix per anar al lavabo i posar contenta la microbiota, sinó que a més també ajuda a regular la glucosa a la sang i fa que l'aliment sigui més saciant", destaca la nutricionista.

Més comoditat

L'últim motiu i, en realitat, el més pràctic, és que s'estalvia temps i es guanya en comoditat. "Evites haver de pelar-lo i empastifar-te les mans", diu al vídeo García. Tot i això, l'experta insisteix que cal netejar molt bé el préssec quan el vulguem menjar amb pell, tot i que, ho hauríem de fer sempre.

